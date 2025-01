“A James Rodríguez nadie lo usa porque no da la talla”: argentino Martín Líberman

James Rodríguez fue recibido por todo lo alto en suelo azteca, donde el equipo esmeralda hizo una fuerte apuesta económica para quedarse con él, ya que escuadras de Colombia, Argentina y Europa también lo pretendían.

Sin embargo, es una incógnita el presente que tendrá el experimentado mediocampista si se tiene en cuenta que siempre sale de los clubes por los que pasa por falta de minutos, ya que constantemente es relegado al banco de suplentes.

Lo particular es que en la Selección Colombia rinde en alto nivel, a tal punto que en la Copa América de 2024 fue elegido como el mejor futbolista del campeonato.

Es por ello que se tejen todo tipo de versiones a su alrededor para saber qué faceta mostrará en el León de México , donde su objetivo es tener la continuidad necesaria que le permita estar vigente para la Selección.

“James Rodríguez, en clubes no da la talla”: Martín Líberman

En medio de los análisis y pronósticos para el zurdo de 33 años de edad, el comentarista argentino fue consultado sobre el ‘cafetero’ en el programa mexicano ‘Faitelson, sin censura’.

En ese espació, Líberman manifestó que es admirador del talento de Rodríguez, pero aclaró que el cucuteño debe estar fallando para que ningún técnico cuente con él, excepto el de la Selección Colombia.

“La pregunta es qué jugador se llevó el fútbol mexicano, el de la Selección o el de los equipos, porque el de los equipos parece que no da la talla”, apuntó a modo de introducción.

Y aseguró no tener la respuesta: “¿Qué técnico se daría un tiro en los pies no poniendo a un ‘crack’?”.

En ese sentido, lanzó su propia versión: “Algo está haciendo mal porque no puede ser que nadie lo use. Todos lo quieren, pero nadie lo usa y si no lo usan es porque evidente no está a la altura en las prácticas”.

En ese sentido, agregó que aún cree en James: “Tiene el potencial y las condiciones, el tema es si tiene ganas, depende solo de él”.

Finalmente, explicó el motivo por el que Rodríguez rinde en la Selección: “Estoy seguro que Néstor Lorenzo le dice que no se exija y que no se mate”.

Mientras se sigue hablando de su nivel, el colombiano se alista con sus nuevos compañeros para el inicio de la Liga MX, en la que el Club León debutará visitando al Atlas de Guadalajara el sábado 18 de enero a las 10 de la noche hora colombiana.