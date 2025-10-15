Síguenos en::
Gol Caracol  / 🔴 Marruecos vs Francia EN VIVO HOY; minuto a minuto semifinal Mundial Sub-20 de Chile
EN VIVO

🔴 Marruecos vs Francia EN VIVO HOY; minuto a minuto semifinal Mundial Sub-20 de Chile

Este miércoles 15 de octubre se conocerán a los finalistas del Mundial Sub-20. El primer partido es Marruecos vs Francia y luego será Colombia vs Argentina.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 15 de oct, 2025
Marruecos vs. Francia - Mundial Sub-20.
  • 01:16 p. m. - 🚨Mundial Sub-20 Chile 2025
    ⚽ Se juegan las semifinales

    Este miércoles 15 de octubre se juegan las 2 semifinales: Marruecos vs Francia (3:00 p.m.) y Colombia vs Argentina (6:00 p.m.)

  • 01:14 p. m. - 📲 Marruecos vs Francia
    La FIFA palpita el partido del Mundial Sub-20

  • 01:13 p. m. - 🔴 Mundial Sub-20 Chile 2025
    Marruecos vs Francia

    Se viene la primera semifinal del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025

