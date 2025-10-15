🔴 Marruecos vs Francia EN VIVO HOY; minuto a minuto semifinal Mundial Sub-20 de Chile

⚽ Se juegan las semifinales
Este miércoles 15 de octubre se juegan las 2 semifinales: Marruecos vs Francia (3:00 p.m.) y Colombia vs Argentina (6:00 p.m.)
Este miércoles 15 de octubre se juegan las 2 semifinales: Marruecos vs Francia (3:00 p.m.) y Colombia vs Argentina (6:00 p.m.)
Publicidad
🇲🇦🇫🇷 Marruecos y Francia reeditan la semifinal de la #CopaMundialFIFA de Catar 2022 en la #U20WC de Chile. 👏— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 15, 2025
Se viene la primera semifinal del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025
Publicidad
Publicidad
Publicidad