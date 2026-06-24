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Gol Caracol  / Así fue el triunfo por 4-2 entre Marruecos y Haití, por el Mundial 2026
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Así fue el triunfo por 4-2 entre Marruecos y Haití, por el Mundial 2026

Los africanos, que sufrieron en la primera mitad; para el complemento pudieron dar muestra de buen fútbol, remontando de gran manera el marcador, para ganar por 4-2.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 24 de jun, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.
REFRESCAR
  • 07:04 p. m. - MARRUECOS 4-2 HAITÍ
    90+' ⏱️ l ¡Termina el partido!

    El juez central le puso punto final al encuentro. ¡Fue victoria africana!

    • Publicidad

  • 07:00 p. m. - MARRUECOS 4-2 HAITÍ
    90+' ⏱️ l ¡Se juegan cinco más!

    El cuarto árbitro levantó el cartel y añadió cuatro minutos más de fútbol.

  • 06:59 p. m. - MARRUECOS 4-2 HAITÍ
    89' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Gessime Yassine definió solo frente al arco, empujando la pelota para sentenciar el 4-2, que asegura el triunfo marroquí en el compromiso.

  • 06:44 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ
    78' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Soufiane Rahime aprovechó una desatención defensiva de los haitianos, aprovechando para sentenciar el 3-2 a favor del cuadro aficano. ¡Le dio vuelta!

  • 06:43 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ
    75' ⏱️ l ¡Faltan quince!

    A poco para terminar el encuentro; a ambos equipos se les acaba el tiempo para marcar la diferencia.

  • 06:31 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ
    60' ⏱️ l ¡Hora de juego!

    Después de sesenta minutos de partido, el encuentro se mantiene parcialmente igualado en el marcador.

  • 06:29 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ
    50' ⏱️ l ¡Todo sigue parejo!

    El encuentro se mantiene parcialmente igualado en el marcador.

  • 06:12 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ
    46' ⏱️ l ¡Inició el segundo tiempo!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda nuevamente.

  • 05:54 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ
    45+5' ⏱️ l ¡Terminó el primer tiempo!

    El juez central le puso punto final a los primeros 45 minutos del compromiso.

  • 05:50 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ
    45+1' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Ismael Saibari sentenció el empate rápido para los africanos, que se han visto sorprendidos por Haití.

  • 05:48 p. m. - MARRUECOS 1-2 HAITÍ
    45+' ⏱️ l ¡Se juegan cinco más!

    El cuarto árbitro levantó el cartel y añadió cinco minutos más de fútbol.

  • 05:47 p. m. - MARRUECOS 1-2 HAITÍ
    43' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Wilson Isidor convirtió el 1-2 a favor de los haitianos, con un remate de media distancia, inatajable para el guardameta africano.

  • 05:41 p. m. - MARRUECOS 1-1 HAITÍ
    39' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Los africanos aprovecharon un rebote del guardameta haitiano, por medio de Achraf Hakimi. Solo tuvo que empujar el esférico.

  • 05:38 p. m. - MARRUECOS 0-1 HAITÍ
    30' ⏱️ l ¡Media hora de juego!

    Después de treinta minutos de fútbol, el encuentro sigue a favor del conjunto haitiano. ¡Sorpresa!

  • 05:26 p. m. - MARRUECOS 0-1 HAITÍ
    20' ⏱️ l ¡Mantienen la ventaja!

    El cuadro africano todavía no ha podido hacer daño en el área rival. Mientras que los haitianos está bien organizados en defensa.

  • 05:17 p. m. - MARRUECOS 0-1 HAITÍ
    15' ⏱️ l ¡Primer cuarto de hora!

    Tras quince minutos de partido, el encuentro lo gana parcialmente el cuadro haitiano.

  • 05:13 p. m. - MARRUECOS 0-1 HAITÍ
    10' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Lenny Joseph sorprendió a la defensa africana y, con un gran gesto técnico, anotó de taquito la apertura del marcador.

  • 05:12 p. m. - MARRUECOS 0-0 HAITÍ
    5' ⏱️ l ¡Cinco minuto de juego!

    Tras cinco minutos de fútbol, el encuentro se mantiene parcialmente igualado entre marroquís y haitianos.

  • 05:01 p. m. - MARRUECOS 0-0 HAITÍ
    ¡Empezó el partido!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio norteamericano.

  • 04:58 p. m. - ¡Salieron los equipos al terreno de juego!

    Acompañados de la terna arbitral, jugadores de ambos equipos salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios correspondientes, previos al encuentro.

  • 04:31 p. m. - ¡Así formará Haití!

  • 04:19 p. m. - ¡Marruecos llegó al estadio!

  • 04:18 p. m. - ¡Listo el camerino marroquí!

  • 04:17 p. m. - ¡Así luce el estadio previo al duelo!

  • 04:16 p. m. - ¡Más que listos!

  • 04:13 p. m. - ¡Es hoy, es hoy!

  • 04:00 p. m. - ¡Así alineará Marruecos!

  • 02:43 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Marruecos y Haití, por la última jornada del grupo C, en el Mundial 2026.

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