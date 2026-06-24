Así fue el triunfo por 4-2 entre Marruecos y Haití, por el Mundial 2026

El juez central le puso punto final al encuentro. ¡Fue victoria africana!
- 07:04 p. m. - MARRUECOS 4-2 HAITÍ90+' ⏱️ l ¡Termina el partido!
- 07:00 p. m. - MARRUECOS 4-2 HAITÍ90+' ⏱️ l ¡Se juegan cinco más!
El cuarto árbitro levantó el cartel y añadió cuatro minutos más de fútbol.
- 06:59 p. m. - MARRUECOS 4-2 HAITÍ89' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Gessime Yassine definió solo frente al arco, empujando la pelota para sentenciar el 4-2, que asegura el triunfo marroquí en el compromiso.
- 06:44 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ78' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Soufiane Rahime aprovechó una desatención defensiva de los haitianos, aprovechando para sentenciar el 3-2 a favor del cuadro aficano. ¡Le dio vuelta!
- 06:43 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ75' ⏱️ l ¡Faltan quince!
A poco para terminar el encuentro; a ambos equipos se les acaba el tiempo para marcar la diferencia.
- 06:31 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ60' ⏱️ l ¡Hora de juego!
Después de sesenta minutos de partido, el encuentro se mantiene parcialmente igualado en el marcador.
- 06:29 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ50' ⏱️ l ¡Todo sigue parejo!
El encuentro se mantiene parcialmente igualado en el marcador.
- 06:12 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ46' ⏱️ l ¡Inició el segundo tiempo!
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda nuevamente.
- 05:54 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ45+5' ⏱️ l ¡Terminó el primer tiempo!
El juez central le puso punto final a los primeros 45 minutos del compromiso.
- 05:50 p. m. - MARRUECOS 2-2 HAITÍ45+1' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Ismael Saibari sentenció el empate rápido para los africanos, que se han visto sorprendidos por Haití.
- 05:48 p. m. - MARRUECOS 1-2 HAITÍ45+' ⏱️ l ¡Se juegan cinco más!
El cuarto árbitro levantó el cartel y añadió cinco minutos más de fútbol.
- 05:47 p. m. - MARRUECOS 1-2 HAITÍ43' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Wilson Isidor convirtió el 1-2 a favor de los haitianos, con un remate de media distancia, inatajable para el guardameta africano.
- 05:41 p. m. - MARRUECOS 1-1 HAITÍ39' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Los africanos aprovecharon un rebote del guardameta haitiano, por medio de Achraf Hakimi. Solo tuvo que empujar el esférico.
- 05:38 p. m. - MARRUECOS 0-1 HAITÍ30' ⏱️ l ¡Media hora de juego!
Después de treinta minutos de fútbol, el encuentro sigue a favor del conjunto haitiano. ¡Sorpresa!
- 05:26 p. m. - MARRUECOS 0-1 HAITÍ20' ⏱️ l ¡Mantienen la ventaja!
El cuadro africano todavía no ha podido hacer daño en el área rival. Mientras que los haitianos está bien organizados en defensa.
- 05:17 p. m. - MARRUECOS 0-1 HAITÍ15' ⏱️ l ¡Primer cuarto de hora!
Tras quince minutos de partido, el encuentro lo gana parcialmente el cuadro haitiano.
- 05:13 p. m. - MARRUECOS 0-1 HAITÍ10' ⏱️ l ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Lenny Joseph sorprendió a la defensa africana y, con un gran gesto técnico, anotó de taquito la apertura del marcador.
- 05:12 p. m. - MARRUECOS 0-0 HAITÍ5' ⏱️ l ¡Cinco minuto de juego!
Tras cinco minutos de fútbol, el encuentro se mantiene parcialmente igualado entre marroquís y haitianos.
- 05:01 p. m. - MARRUECOS 0-0 HAITÍ¡Empezó el partido!
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio norteamericano.
- 04:58 p. m. - ¡Salieron los equipos al terreno de juego!
Acompañados de la terna arbitral, jugadores de ambos equipos salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios correspondientes, previos al encuentro.
- 04:31 p. m. - ¡Así formará Haití!
Men 11 gèrye yo ki pral kòmanse e antre sou teren an pou bay tout sa yo genyen pou Ayiti. Yo devan, nou dèyè! Ansanm nou nan mitan fòs zansèt yo pou dènye batay sa! Grenadye Alaso! pic.twitter.com/Jk2A49emDg— Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 24, 2026
- 04:19 p. m. - ¡Marruecos llegó al estadio!
- 04:18 p. m. - ¡Listo el camerino marroquí!
- 04:17 p. m. - ¡Así luce el estadio previo al duelo!
- 04:16 p. m. - ¡Más que listos!
Dèyè chak foto, gen sakrifis, travay ak angajman. Grenadye yo te sou teren an ap prepare dènye batay yo nan faz gwoup Mondyal la.— Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 24, 2026
Pita 6è nan aswè, yo pral pote koulè ble e wouj la byen wo ankò. Kèlkeswa rezilta a, nou fyè de kouraj ak angajman nou pou Ayiti. Grenadye Alaso! 🇭🇹 pic.twitter.com/pHRxsDAOoF
- 04:13 p. m. - ¡Es hoy, es hoy!
- 04:00 p. m. - ¡Así alineará Marruecos!
- 02:43 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Marruecos y Haití, por la última jornada del grupo C, en el Mundial 2026.
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