Horarios confirmados para la Media Maratón de Bogotá 2025: apertura, cierres, kits y medallas

La Media Maratón de Bogotá se efectuará con lo mejor del lote nacional y un sinnúmero de estrellas internacionales, así como una cifra récord de participantes, con una nutrid programación que irá desde el jueves 24 de julio, día de apertura de la feria comercial en la que se entregan los kits de competencia, hasta el domingo 27, fecha de la carrera.

Es por ello que es necesario tener en cuenta la cartelera de actividades y horarios para que participantes y público en general posea una guía clara sobre el evento que tendrá como epicentro el parque Simón Bolívar.



Horarios, Media Maratón de Bogotá 2025 y más datos

⦁ Entrega de kits y Expomedia

- Lugar: Corferias, pabellón 3

- Fechas: 24 al 26 de julio

- Horario: 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

- Recomendaciones: presentar documento de identidad, número competencia o comprobante de inscripción para reclamar el kit de carrera.

⦁ Horarios de salida

- 21 kilómetros: julio 27 a las 8:30 a. m., parque Simón Bolívar

- 10 kilómetros: julio 27 a las 10:00 a. m., parque Simón Bolívar

⦁ Accesos al parque Simón Bolívar

- Calle 63, frente al parque El Salitre

- Calle 53 con carrera 66 A

- Carrera 68 con calle 63

- Puente peatonal de la carrera 68⦁ Carrera 68 con Calle 53

⦁ Zona de concentración y filtros de salida

- 6:00 a. m.: apertura de la zona de concentración para corredores (plaza de eventos)

- 7:30 a.m.: habilitación de filtros para el carril de salida 21k

- 9:00 a.m.: habilitación de filtros para el carril de salida 10k

- Recomendación: los accesos estarán a los costados de la tarima principal y señalizados con el número de filtro y tiempo estimado de carrera.

⦁ Horario para el cierre de vías

- 21k: de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

- 10k: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

⦁ Ingreso de acompañantes

- 9:30 a. m. a la plaza de eventos del parque Simón Bolívar.

⦁ Llegada, medallas y recuperación

- La meta estará ubicada en la calle 63, frente al antiguo Museo de los Niños.

- Al cruzar la meta, los atletas deberán continuar caminando hacia la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, donde recibirán su medalla oficial e hidratación. En esta zona también se realizarán sesiones de estiramiento y vuelta a la calma.

⦁ Guardarropa

- Horario: de 6:30 a.m. a 1:00 p.m.

- Ubicado después de los filtros de ingreso a la zona de concentración.

⦁ Recomendaciones generales

- Ingreso sugerido por la carrera 68 con calle 53.

- Dormir al menos 7 horas la noche anterior a la competencia.

- Evitar alimentos pesados (grasas, carnes rojas, dulces) en la semana previa.

- Desayunar mínimo dos horas antes del inicio de la carrera.

- Calentar con ejercicios de movilidad articular estática y dinámica.

- Luego de la competencia, estirar para facilitar la recuperación muscular.