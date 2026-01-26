Síguenos en:
🔴Selección Colombia vs. Bolivia, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Copa América de Futsal
EN VIVO

Este lunes, la Selección Colombia de Futsal tendrá su tercera salida en el torneo continental enfrentando al combinado boliviano. La 'tricolor' urge de una victoria para seguir con vida.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 26 de ene, 2026
Selección Colombia de Futsal en la Copa América 2026
Foto: X/@CopaAmerica
  • 09:20 a. m. - Selección Colombia de Futsal vs. Selección de Bolivia
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El encuentro tendrá transmisión por la señal de Caracol HD2, Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.

  • 09:14 a. m. - Selección Colombia de Futsal vs. Selección de Bolivia
    🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛

    El duelo entre las dos selecciones se llevará a cabo a las 10:00 a.m. (hora de Colombia).

  • 09:10 a. m. - Selección Colombia de Futsal vs. Selección de Bolivia
    👋¡Bienvenidos!👋

    Hoy, la Selección Colombia jugará ante Bolivia por la tercera fecha de la Copa América de Futsal.

