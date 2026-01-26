🔴Selección Colombia vs. Bolivia, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Copa América de Futsal

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜
El encuentro tendrá transmisión por la señal de Caracol HD2, Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.
El encuentro tendrá transmisión por la señal de Caracol HD2, Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.
Publicidad
El duelo entre las dos selecciones se llevará a cabo a las 10:00 a.m. (hora de Colombia).
Hoy, la Selección Colombia jugará ante Bolivia por la tercera fecha de la Copa América de Futsal.
Publicidad
Publicidad
Publicidad