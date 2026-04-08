🔴Medellín vs. Estudiantes, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores

👊🏻🔵🔴 ¡Los convocados del DIM para este juego! 👊🏻🔵🔴
[🔴🔵] Los elegidos para la primera fecha de CONMEBOL Libertadores ante Estudiantes de La Plata 🇦🇷 en el Atanasio pic.twitter.com/iwZjN6imMq— DIM (@DIM_Oficial) April 8, 2026
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A las 7:00 de la noche, de este miércoles, rodará el balón en el Atanasio Girardot.
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Medellín y Estudiantes de la Plata, válido por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores.
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