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Gol Caracol  / 🔴Medellín vs. Estudiantes, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores
EN VIVO

🔴Medellín vs. Estudiantes, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del duelo por Copa Libertadores

Este miércoles, el Medellín hará su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Estudiantes de la Plata, que tiene entre sus filas a Edwuin Cetré. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de abr, 2026
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Medellín y Estudiantes de la Plata debutan en la Copa Libertadores.
Medellín y Estudiantes de la Plata debutan en la Copa Libertadores.
Fotos: AFP
REFRESCAR
  • 06:39 p. m.
    👊🏻🔵🔴 ¡Los convocados del DIM para este juego! 👊🏻🔵🔴

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  • 05:22 p. m.
    ⏱️🤔¿A qué horas es el partido?⏱️🤔

    A las 7:00 de la noche, de este miércoles, rodará el balón en el Atanasio Girardot.

  • 05:22 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Medellín y Estudiantes de la Plata, válido por la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores.

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