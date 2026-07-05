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Gol Caracol  / 🔴 México vs Inglaterra; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 México vs Inglaterra; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Este domingo, el estadio Azteca será testigo del partidazo ente México e Inglaterra por la lucha a un cupo de octavos de final del Mundial 2026.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 5 de jul, 2026
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Julián Quiñones y Harry Kane se enfrentan en México vs. Inglaterra.
Julián Quiñones y Harry Kane se enfrentan en México vs. Inglaterra.
Foto: AFP
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  • 06:16 p. m. - PREVIA
    Así fue la llegada de México al Azteca

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  • 06:14 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de México

  • 06:13 p. m. - PREVIA
    XI titular de la Selección de Inglaterra

  • 06:12 p. m. - BIENVENIDOS
    ¡Bienvenidos!

    Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre México e Inglaterra, por el Mundial 2026.

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