🔴 México vs Inglaterra; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Así fue la llegada de México al Azteca
¡La emoción ya se siente en el aire! 🤩🇲🇽— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026
Así llegó la Selección Nacional de México al estadio, con todo y espuma. 🫧👏#SomosMéxico pic.twitter.com/U0O8wonpbT
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¡La #Alineación está lista! ⚔️— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026
Más que once, será un país entero que late con el mismo corazón y por la misma razón.
¡El momento es ahora! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/BzNb6wEWUT
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre México e Inglaterra, por el Mundial 2026.
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