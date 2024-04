Miguel Ángel Borja, entre la incógnita y las ganas de jugar el Superclásico contra Boca: ¿llegará?

River Plate y Boca Juniors volverán a verse las caras en lo que será una nueva edición del Superclásico argentino, el cual siempre se roba todas las miradas, por la Copa de la Liga.

Una de las piezas claves que aspira tener el cuadro 'millonario' para lo que será este choque contra su máximo rival es Miguel Ángel Borja, quien viene teniendo una dulce relación con el gol en la actual temporada.

No obstante, el 'colibrí' se mantiene en estado de incógnita debido a que, previo a lo que fue el partido contra Instituto, el delantero venía con un sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho, lesión que terminó por sufrir, luego de enfrentarse a Nacional de Uruguay, en la Copa Libertadores.

Actualmente, el cordobés se encuentra en una carrera contrarreloj para ponerse a punto para llegar con el nivel al que ha mantenido acostumbrados a los hinchas de River para el Superclásico.

Ahora, según reportó el Diario Olé, tanto Miguel Ángel Borja como el defensa chileno Paulo Díaz, quien sufre una lesión en la rodilla, iniciaron un entrenamiento especial con el objetivo de estar disponibles para el compromiso que se dará este domingo 21 de abril.

“Como era de esperarse, los dos se entrenaron de manera diferenciada y bastante liviana, en lo que fue la vuelta al trabajo del plantel luego del día libre del martes. De todos modos, esto no es definitorio ni mucho menos”, fue lo que explicaron en el medio previamente mencionado.

Bajo este contexto, el panorama es más que alentador pues, según pudo informar que 'Olé', el cuerpo técnico, en cabeza de Martín Demichelis, espera poder contar tanto con el colombiano, como con el chileno para enfrentarse a Boca. Aunque, dejan muy en claro que las horas siguientes al inicio del proceso de recuperación serán claves de cara a recuperar a ambas piezas claves. No obstante, River no deja de lado la idea de poder 'forzar' la entrada de alguno de los dos en caso de que las cosas estén complicadas y, aunque no sería lo ideal, esperan que o Díaz o Borja aguanten la presión de jugar con los despojos de las dolencias respectivas de cada uno.

Palabras de Martín Demichelis, previo al Superclásico

Martín Demichelis y Miguel Ángel Borja, protagonistas del duelo frente a Arsenal, por Liga. Foto: AFP.

De cara a lo que será el Superclásico contra Boca Juniors, Martín Demichelis dio especiales declaraciones y mostró un gran deseo por poder contar con Miguel Ángel Borja para lo que será este gran partido.

“Esperemos que pueda estar el fin de semana. Somos optimistas de que Miguel pueda estar el fin de semana”, fueron las palabras del DT argentino.