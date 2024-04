River Plate vs. Boca Juniors: ¿Cuándo será el superclásico por la Copa de la Liga Argentina?

Boca Juniors logró un exigido triunfo por 1-0 sobre Godoy Cruz con un golazo del uruguayo Edinson Cavani, se clasificó a los cuartos de final y afrontará un imperdible superclásico ante River Plate en la Copa de la Liga del fútbol argentino.

En un desenlace emotivo, Boca llegaba exigido a la última jornada de la etapa regular, con la obligación de ganar para seguir adelante, y la certeza de que un empate o una derrota lo marginaba de las etapas decisivas.

En su bastión de La Bombonera, el 'Xeneize' contó con el apoyo de miles de seguidores que lo empujaron al triunfo, a despecho de jugar una hora con un jugador menos por la expulsión de Cristian Medina (31) por doble amonestación.

Sin embargo, Boca logró reaccionar bien a la adversidad y poco después encontró el gol que le daba la clasificación, luego de una proyección por la derecha del peruano Luis Advíncula, quien mandó una gran asistencia cruzada para la llegada del uruguayo Edinson Cavani (49), que entró a espaldas de la defensa mendocina y definió de primera, con un zurdazo cruzado.

En la segunda mitad, Boca no logró sentenciar el partido y Godoy Cruz reaccionó en los últimos minutos, hasta contar con un remate de Juan Cejas a los 93 minutos que sacudió el larguero y a punto estuvo de enmudecer a La Bombonera.

De este modo, Boca terminó cuarto en la Zona B y esa ubicación lo hará enfrentarse con River, que el lunes se había subido a la cima de la Zona A al ganarle por 3-1 a Instituto de Córdoba.

Es así como ya se habla de que River Plate vs. Boca Juniors se jugará el domingo 21 de abril, y al ser en cancha neutral, el estadio que pica en punta es el Mario Alberto Kempes, donde habría presencia de ambas hinchadas. Además, la hora sería a las 2:00 p.m. o 3:00 p.m. (Hora de Colombia), es decir, 4:00 p.m. o 5:00 p.m. (Argentina), a la espera de confirmar.

Miguel Ángel Borja, jugador de River Plate, en medio de un partido contra Boca Juniors Getty Images

¿Qué otros equipos clasificaron en la Copa de la Liga Argentina?

Además de Godoy Cruz y Boca, también se clasificaron Estudiantes y Defensa y Justicia, mientras que se despidieron Racing, Lanús y Newell's.

En un duelo intenso en el sur, Lanús tenía la chance de terminar segundo, e incluso estuvo adelante en la cuenta con gol de Ezequiel Muñoz (22), pero Estudiantes lo dio vuelta en el segundo tiempo y lo dejó fuera de todo con un doblete de Guido Carrillo (77 y 90+6).

De su lado, Defensa también sacó boleto frente a Newell's, al que derrotó por 1-0 con un cabezazo de Santiago Ramos Mingo (65).

En Córdoba, Racing selló temprano su victoria sobre Belgrano por 4-0, con los tantos de sus delanteros Maximiliano Salas (9), Adrián Martínez (17), el colombiano Roger Martínez (87) y Baltasar Rodríguez (90), un resultado que no le alcanzó a la Academia, que dependía de otros resultados.

De este modo, además del River Plate vs. Boca Juniors, los cuartos de final se completarán con los duelos Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia, Barracas Central vs. Estudiantes y Vélez Sarsfield vs. Godoy Cruz.