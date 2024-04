Millonarios y Bolívar protagonizaron una fuerte discusión: empujones y reclamos entre los jugadores

Millonarios y Bolívar se 'sacaron chispas', este jueves 11 de abril, en el estadio Olímpico Hernando Siles. Goles, buen fútbol, expulsados, polémicas y más fue lo que se presentó en la victoria 3-2 del cuadro boliviano. De hecho, los momentos de tensión no faltaron, como el que se presentó al minuto 36 del encuentro. Allí, hubo empujones, molestia, reclamos y más, entre los jugadores.

Una infracción sobre la banda derecha desencadenó en esa trifulca, la cual fue manejada por los jueces del compromiso. Bruno Sávio y Leonardo Castro terminaron viendo la tarjeta amarilla, pero los implicados fueron varios. Daniel Cataño y Emerson Rivaldo Rodríguez, por el cuadro 'embajador', y Carlos Lampe y Jesús Sagredo, del equipo boliviano, participaron en esta situación.

Finalmente, no pasó a mayores y todo continuó sin inconvenientes. Eso sí, a partir de ese momento, se sintió la tensión en el terreno de juego. La pierna fuerte dijo presente, el duelo se hizo más cortado y frenado, y los ánimos estaban caldeados. Por fortuna, sonó el pitazo final, decretando el cierre de la primera parte y el entretiempo sirvió para que bajaran las revoluciones.

Ahora, el partido entre Millonarios y Bolívar fue tan 'picante' que no faltaron los expulsados. Al minuto 25, Yomar Rocha vio la tarjeta roja, tras una fuerte entrada sobre Daniel Ruiz. No obstante, el árbitro, en primera instancia, le había mostrado la amarilla. Después de haber revisado la infracción en el VAR, se percató del planchazo a la altura del pecho del volante capitalino y mostró roja.

Acción de juego del partido Bolívar vs. Millonarios, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 AFP

Posteriormente, en el 'azul', quien no pudo terminar el duelo fue Delvin Alfonzo. El lateral derecho del club dirigido por Alberto Gamero no tuvo cabeza fría, se dejó 'calentar' y empujó a Francisco da Costa, quien cayó al suelo y eso le valió la expulsión. En definitiva, los dos equipos terminaron con 10 hombres, lo que demuestra que fue un partido 'caliente' y no tan fácil de manejar.