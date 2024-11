"Neymar es un gran jugador, pero no vendrá; además, esto no es un departamento médico"

La llegada de Neymar a Al-Hilal generó altas expectativas. Sin embargo, no ha podido cumplirlas. Una delicada lesión que sufrió con la Selección de Brasil , lo alejó de las canchas por casi un año. Luego de un tiempo, regresó a los terrenos de juego, pero recayó y volvió a presentar molestias físicas. Prueba de ello son sus estadísticas con la camiseta del conjunto de la liga de Arabia Saudita.

Hasta el momento, el astro brasileño solo ha disputado 428 minutos, repartidos en siete compromisos. Allí, logró marcar un gol, brindó tres asistencias y recibió una tarjeta amarilla. Ahora, como si fuera poco, su posible salida de esta institución tomó fuerza, lo que generó molestia en el cuadro árabe. De hecho, mucho se habla de su regreso al fútbol brasileño, exactamente al Santos.

Las reacciones no se han hecho esperar y, en esta ocasión, se pronunciaron desde Palmeiras. Leila Pereira, su presidenta, dio su opinión de un posible fichaje de Neymar, quien aún tiene contrato con Al-Hilal. No obstante, la directiva ni siquiera contempló el arribo de 'Ney' y, por el contrario, emitió unas declaraciones que dieron para la polémica y el debate, enfatizando en sus lesiones.

"No acepto que un jugador contratado por Palmeiras no esté preparado para jugar de manera inmediata. Quiero invertir en un deportista que viene y el entrenador decide: '¿Te vas a unir? y listo, ya al otro día está preparado para entrar, ¿sabes?'", afirmó de entrada, en entrevista con el medio, 'UOL Esporte'. Pero no fue lo único que dijo y continuó quejándose de las molestias físicas.

"Es un gran jugador, jamás lo negaré, pero se va al Santos. No sé si volverá a Brasil o qué, hay que preguntarle al Santos, pero estoy segura de que aquí, a Palmeiras no, no vendría. Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana si el entrenador lo decide. Además, Palmeiras no es un departamento médico para estar cuidando o curando jugadores", sentenció.

Recordemos que Neymar estaba en los planes del director técnico, Dorival Júnior, para ser convocado a la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, donde Brasil enfrentaba a Venezuela y a Uruguay. Pero la lesión que sufrió, a última hora, evitó que fuera tenido en cuenta. Y es que la 'canarinha' no la pasa bien, ubicado en la cuarta posición, con 17 puntos y una diferencia de gol de +6.