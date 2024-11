Cómo quedó la tabla de posiciones con derrota de Colombia en Uruguay; bajó una casilla

La Selección Colombia cayó 3-2 en condición de visitante frente a Uruguay en la fecha 11 de las Eliminatorias, cotejo en el que Juan Fernando Quintero abrió el marcador a favor del cuadro de nuestro país con un tiro libre ejecutado cuando el reloj señalaba media hora de juego.

Sin embargo, los del sur del continente se fueron arriba en el inicio del segundo tiempo con autogol de Dávinson Sánchez (57') y tanto de Rodrigo Aguirre (60'). Después, en el minuto 90+6, llegó el 2-2 con Carlos Andrés Gómez. Pero los dueños de casa consiguieron el triunfo definitivo con Manuel Ugarte en el minuto 90+11.

El marcador dejó a los tricolores con 19 puntos en el tercer lugar, los mismos que Uruguay, que se adueñó de la segunda casilla de la Eliminatoria Sudamericana por poseer una mejor diferencia de goles a favor.

La importancia de haber conservado la victoria para Colombia pasaba porque así hubiera superado el límite teórico de 20,2 unidades, con el que prácticamente se aseguraba la disputa del repechaje.

En consecuencia, el conjunto de Néstor Lorenzo tendrá que buscar esa opción en la próxima jornada, el martes 19 de noviembre, día en el que recibirá a Ecuador en Barranquilla.

Entre tanto, el liderato siguió quedando en manos de Argentina , que posee 22 puntos, mientras que en el fondo de la tabla continúan Perú y Chile, que se midieron entre sí en el cierre de la programación.

Los 6 primeros de la competición van directamente a la Copa Mundial, el séptimo recibirá cupo para la repesca y los 3 últimos quedarán eliminados.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Suramericana, fecha 11

Así quedó la clasificación

1. Argentina: 22 puntos

2. Uruguay: 19 (+8)

3. Colombia: 19 (+6)

4. Brasil: 17

5. Ecuador:16

6. Paraguay: 16

7. Venezuela: 12

8. Bolivia: 12

9. Perú: 6

10. Chile: 5

Resultados, fecha 11

Venezuela 1-1 Brasil

Paraguay 2-1 Argentina

Ecuador 4-0 Bolivia

Uruguay 0-1 Colombia

En juego: Perú vs. Chile

Fecha 12, martes 19 de noviembre

3:00 p. m.: Bolivia vs. Paraguay

6:00 p. m.: Colombia vs. Ecuador

7:00 p. m.: Argentina vs. Perú

7:00 p. m.: Chile vs. Venezuela

7:45 p. m.: Brasil vs. Uruguay