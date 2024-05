Neymar Jr. estalló en las redes sociales tras ser acusado de "mal padre"

El delantero brasileño Neymar Jr, reaccionó en las redes sociales el jueves 30 de mayo después de que la actriz Luana Piovani lo llamara "mal padre" en una publicación. Indignado, el brasileño respondió con dos videos y una imagen en Instagram expresando su enojo.

El jugador del Al-Hilal declaró que estaba cansado de que la gente se entrometiera en su vida y opinará sin conocer su situación. Además, le dejó claro a la actriz Luana Piovani que no hablará más sobre él.

Esto fue lo que dijo el brasileño en sus redes sociales: "Cansado de escuchar a un montón a la gente que no sabe por lo que estoy pasando ni por lo que he pasado. Ahora esta loca, ya no dirá mi nombre. Estás lleno de niños, lleno de trabajo, ve a cuidar tu vida, déjame, hombre".

Neymar se despacha contra actriz a través de Instagram Foto: IG Oficial Neymar Jr.

Además de esto, Neymar, afirmó que la actriz quiere algo con él y que por eso fueron sus comentarios: "Creo que abrieron la puerta del manicomio, liberando a una loca que no deja salir mi nombre de su boca. Quien trabaje en el hospicio donde estuvo, por favor que vaya tras ella, es complicado. Creo que ella quiere algo conmigo, no es posible. No saques mi nombre de tu boca, increíble. ¿Quieres ser famosa, hija? El tiempo se acabó. Era una gran actriz, no tengo nada que decir sobre ti. Pero ahora te tienen que meter el zapato en la boca porque hablas de más".

O homem surtou KKKKKKKKKKKKKKKKK



eu te amo neymar, eu te amo pic.twitter.com/2C9Mjvdrd2 — neymarjr - A fera 🇧🇷 (@neymarjrafera__) May 30, 2024

"¿Quieres hablar de mis hijos? No te entiendo, nunca dije nada de tus hijos. Siempre he tratado muy bien a tus hijos. En realidad me aman, no sé por qué. Ahora no se puede hablar de mi creación, de mi descendencia. Si quieres el teléfono de la madre de mis hijos te lo paso, no hay problema. Pregúntales si soy un mal padre. Avergüénzate de ti mismo. Tiene más de 50 años y quiere venir a sellarse en internet".

Tira meu nome da boca … enfia um sapato na boca e fica quieta !!!

Não fode MALUCAAAAAAA — Neymar Jr (@neymarjr) May 31, 2024

El delantero brasileño tiene dos hijos: Davi Lucca, de 12 años, con Carol Dantas; y Mavie, de seis meses, con Bruna Biancardi.