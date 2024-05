"Zubeldía ya corrió más que James Rodríguez": la fuerte crítica al '10' que llega desde Brasil

Actualmente, James Rodríguez ya se encuentra poniéndose a punto con el grupo de trabajo de la Selección Colombia, pues en Sao Paulo, para lo que fue el partido por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el técnico Luis Zubeldía, nuevamente, no contó con él, razón por la que decidió adelantarse y sumarse a la concentración 'Tricolor' lo antes posible.

En algunas imágenes compartidas por la Federación Colombiana de Fútbol se ve como Rodríguez Rubio disfruta de las sesiones de entrenamiento, luego de haber tenido que pasar por momentos de gran incógnita pues, desde que el argentino se posicionó como estratega del cuadro brasileño, el colombiano dejó de tener participación en el equipo, siendo incluso relegado a ni siquiera ser convocado.

Luis Díaz, James Rodríguez y Matheus Uribe comparten en un entrenamiento de la Selección Colombia Foto: FCF

No obstante, Zubeldía llegó para darle un nuevo aire al Sao Paulo, un aire más que necesario pues, con Thiago Carpini al mando, los resultados no acompañaron de a mucho y es el momento que desde que el entrenador de 43 años se sumo al cuerpo técnico del equipo de Morumbí, no ha visto ni una sola derrota. Esto es algo que destacan en la prensa de Brasil, ya que, precisamente para esto fue que llegó.

Sin embargo, estos comentarios alentando al DT terminaron ahora por 'salpicar' a James Rodríguez y es que en 'UOL News Esporte', el periodista Eduardo Tironi, al momento de agrandar la figura de Luis Zubeldía, quien en el gol que significó la victoria 2-0 contra Talleres de Córdoba por Copa Libertadores saltó las vallas publicitarias y se fue a celebrar con sus jugadores en un carrera de casi 100 metros desde el banco de suplentes hasta detrás del arco sur del estadio Morumbí.

Publicidad

“Zubeldía es muy animado. Para los que van al estadio, como hice yo ayer, Zubeldía calienta con los jugadores, corre, aplaude, se queda en el campo durante el calentamiento. Luego hizo esa locura detrás de la portería con el gol de Luciano, pues el área técnica para él es un protocolo", comenzó a explicar el comunicador.

"No le importa, va al medio del campo, le susurra al jugador en el saque de esquina, no tiene control en el área técnica. Mucha gente dijo que solo con esa carrera que hizo al arco en el gol de Luciano, ya corrió más que James Rodríguez, quien ni siquiera está presente y ya se encuentra entrenando en Colombia. Y a medida que São Paulo vive este buen momento, más se olvida a James”, complementó Tironi en su relato.