Neymar y un 'baldado de agua fría': Santos tomó una decisión con el DT Pedro Caixinha

Santos , que este año volvió a contar con Neymar , destituyó este lunes al entrenador portugués Pedro Caixinha tras un pésimo desempeño en las primeras tres jornadas de la liga brasileña.

El club, que volvió esta temporada a la primera división, informó sobre el despido del técnico luso a través de sus redes sociales, después de que el equipo fue derrotado este domingo en su visita al Fluminense (0-1) por la tercera fecha del Campeonato Brasileño.

Fue la segunda derrota en tres partidos, tras los que el Santos suma apenas un punto, producto de un empate frente al Bahía en la segunda jornada.

Pero el mal arranque en la liga se sumó al fracaso del Santos en el Campeonato Paulista, en el que fue eliminado en semifinales.

Neymar, estrella brasileña de Santos, es blanco de críticas en Santos y Brasil Getty Images

Neymar, de 33 años, volvió al equipo en que inició su carrera el pasado 31 de enero, pero desde entonces sus apariciones en campo han sido esporádicas, debido a recurrentes lesiones.

Este domingo, ingresó desde el banquillo y jugó el segundo tiempo contra el Fluminense, pero quedó claro que está lejos de su mejor forma.

Caixinha dirigió a varios equipos portugueses desde 1999 y en 2013 pasó al fútbol mexicano, donde estuvo al frente del Santos Laguna hasta 2015. Más tarde entrenó también al Cruz Azul, tras pasar por el fútbol de Catar y de Escocia.

Llegó a Brasil en diciembre de 2022 para dirigir al Bragantino, que le cesó en octubre pasado cuando corría el riesgo de caer a la segunda división, categoría en la que el Santos se proclamó campeón en 2024, para garantizar así su retorno a la división de honor de la liga brasileña.

Santos cayó este domingo por 1-0 contra Fluminense con un gol de Samuel Xavier sobre el final, en un encuentro marcado por el estreno de Neymar en el Campeonato Brasileño.

El exdelantero del Barcelona y el París Saint-Germain disputó la última parte del encuentro y se llevó una amarilla por ponerle el brazo en la cara a Samuel Xavier que lo estaba reteniendo agarrándole la camiseta.

Neymar entró en lugar de Thaciano tras un primer tiempo malo para el equipo de Pedro Caixinha, en el que casi no logró generar situaciones de riesgo.

Tras el encuentro, el delantero dijo a periodistas que "está en buena forma" y se sintió cómodo durante el partido.

"Quiero jugar. Desde que volví (a Brasil) he estado disponible 100 %. Pero obviamente respeto al entrenador, al personal médico y vamos a ver. Estoy entero y me sentí bien hoy. Me moví bien", afirmó el 10.

El gol de Samuel que abrió el marcador llegó sobre los 90+5. El lateral pateó al arco desde dentro del área y la pelota fue directo al ángulo tras un rebote en Zé Ivaldo.