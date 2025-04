River Plate y Miguel Borja tienen furiosos a los hinchas de River Plate: casi se van a los golpes

En Argentina, River Plate no levanta cabeza y si bien no pierde, tampoco logra la victoria, generando un bache de resultados, pero sobre todo la furia de su hinchada, una de las más exigentes de ese país. Luego del empate con Talleres de Córdoba, la prensa salió a buscar las reacciones de los aficionados y dos de ellos por poco se van a los golpes al no estar de acuerdo en una opinión.

'TyC Sports' y uno de sus periodistas se plantó en la salida del Monumental de Buenos Aires y le preguntó a los fanáticos sobre el juego del 'millonario'. Un joven se acercó y 'cargó' contra el DT del equipo de la banda cruzada. "El problema de River es Gallardo", dijo de manera contundente.

Otro hincha escuchó la respuesta y no dudó en devolverse para encararlo y debatir sus palabras. "¿Vos tenés problemas, nene? ¿Vos no entendés nada de fútbol? ¿Cómo vas a decir que el problema es Gallardo? Son jugadores irregulares que están pasando un mal momento. Si hacía el gol Colidio cambiaba todo", le refutó con una notable rabia en su expresión.

Y es que en el campeonato local, River Plate padece una 'empatítis' y no sabe lo que es ganar desde el 9 de marzo, cuando venció 1-0 a Atlético Tucumán. De ahí en adelante igualó 0-0 con Deportivo Riestra, 2-2 contra Rosario Central, 1-1 frente a Sarmiento de Junín, y ahora 1-1 ante Talleres de Córdoba. Pese a ese panorama, el 'millonario' se sostiene en la cuarta posición del grupo B con 22 unidades, producto de cinco triunfos, siete empates y una derrota.

A nivel internacional, la situación es un poco mejor, pero tampoco es alentadora. En la fecha 1 venció 0-1 a Universitario Deportes en Perú, pero en la segunda jornada igualó 0-0 con Barcelona de Guayaquil, en el estadio Monumental.

Por lo pronto, River volverá a jugar el próximo viernes 18 de abril, contra Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, a las 3.00 p.m. (hora Colombia).