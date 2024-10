Nueva regla en Champions League causó polémica y discusiones: ¿Los jugadores no sabían?

La nueva Champions League continúa su curso. Este martes 1 de octubre, se abrió el telón de la segunda jornada y se presentaron unas cuantas acciones que dieron de qué hablar, entre golazos y polémicas. Una de ellas se presentó en el encuentro entre RB Salzburgo y Stade Brestois, disputado en el Red Bull Arena. Allí, se aplicó una norma que, al parecer, era desconocida por algunos.

Cuando transcurría el minuto 18, el árbitro Anthony Taylor sancionó una infracción sobre la mitad de la cancha, a favor del conjunto austriaco. Al ver la dureza y gravedad de la falta, Oscar Gloukh pidió tarjeta amarilla para su rival, gesto que ya no es permitido debido al cambio en el reglamento. Se trata de la 'zona exclusiva de capitanes', que ya se aplicó en algunas otras ligas del mundo.

Acción de juego del partido de Salzburgo contra Stade Brestois, por Champions League AFP

Dicha norma indica que "solo el capitán de cada equipo tendrá permiso para acercarse a los árbitros para hablar, solicitar y reclamar". Por eso, el juez central no dudó en amonestar al número '30', ya que no portaba la cinta de capitán. La reacción del futbolista llamó la atención porque parecía no entender lo que pasaba, dejando la duda si, de casualidad, no estaba informado de ese cambio.

¡Bienvenido a la zona capitanes! Gloukh reclamó una tarjeta y Anthony Taylor lo amonestó por no ser el designado a protestar.



📺 Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/1LctC7skXh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2024