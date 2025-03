Nuevo escándalo en la Selección de Uruguay; hablan de agarrón de Bielsa con jugadores

La Selección de Uruguay tendrá este martes 25 de marzo una dura visita a El alto, en donde se medirá con Bolivia, en partido correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los 'charúas' vienen de perder por un marcador de 1-0 frente a Argentina, en un juego que no fue el mejor para los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Pero más allá de ese rendimiento netamente deportivo, desde hace un par de días se viene hablando de un nuevo cortocircuito de algunos de los futbolistas con el 'Loco' Bielsa e incluso se mencionó en medios de la ciudad de Montevideo que al final del duelo con los argentinos se presentaron enfrentamientos en el propio camerino de la celeste.

"Quedó claro una nueva dura interna de Uruguay, lo cual quedó a las claras tras confirmarse las desconvocatorias de Nicolás De La Cruz, Marcelo Saracchi, Giorgian De Arrascaeta y José Luis Rodríguez", se leyó en una nota publicada en las últimas horas por el sitio web de 'TyC Sports'.

No es la primera vez en la que se habla de desencuentros entre el cuerpo técnico que lidera Bielsa con un grueso grupo de futbolistas uruguayos, como quiera que fue el propios Luis 'el Pistolero' Suárez el encargado de hacer explosivas declaraciones por posturas del experimentado entrenador argentino.

"Ves que en sus equipos se divierten, sonríen y no lo hacen en la Selección, no lo están disfrutando. Me duele eso que está viviendo la Selección, y hay compañeros que no lo van a salir a decir, y es entendible", dijo 'el Pistolero' Suárez en su momento.

Ahora faltará ver qué pasa en la visita de Uruguay a Bolivia y si se evidencian nuevas fisuras con el siempre polémica DT nacido en Rosario.

Acá el listado de jugadores de Uruguay para enfrentar a Bolivia:

Arqueros: Sergio Rochet, Franco Israel, Santiago Mele.

Defensas: Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Bueno, Mathías Olivera

Volantes: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás Fonseca

Delanteros: Darwin Núñez, Luciano Rodríguez, Maximiliano Araujo, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Facundo Torres, Rodrigo Aguirre, Christian Olivera, Federico Viñas, Agustín Álvarez Martínez