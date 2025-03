"Néstor Lorenzo ama a Colombia; me dice que está feliz y no se cambia por nadie"

"Néstor Lorenzo tiene la capacidad de golpear sobre el mismo clavo, como dice el refrán: '¿Quieres salir adelante? Golpea sobre el mismo clavo que ahí está el éxito'. La vida es así y lo entendió, siendo consecuente con sus sueños hasta que sacó adelante lo que quería", con estas palabras y en charla exclusiva con Gol Caracol, Leonardo Marano definió al entrenador de la Selección Colombia, con quien tiene una hermosa amistad de muchos años.

Ambos se conocieron en Villa Celina, donde nació el estratega argentino. Desde entonces, crearon una relación que, hasta el día de hoy, es inquebrantable. De hecho, cuando el director técnico va a su lugar de origen, siempre visita a Leonardo, le da un fuerte abrazo y comparten momentos inolvidables.

Y es que Néstor Lorenzo "es especial, se salió del molde y de ese patrón común", añadió en esta extensa entrevista, mostrándose orgulloso de 'su hijo'.

"No lo vi nacer porque no nos permitían estar en los partos de las vecinas (risas), pero lo conozco desde pequeño. Cuando viene al barrio, visita a los amigos, va al club donde empezó y a uno lo invita a cosas; es una gran persona. Es demasiado generoso. Tiene una familia extraordinaria. Pasaba por mi local y saludaba, cuando era chico y eso no ha cambiado. Tiene constancia y humildad, entonces cuando se propone algo, lo consigue”, expresó.

Por eso, con la voz entrecortada, no dudó en dedicar unas emotivas palabras a Colombia, país que lo ha acogido por unos cuantos años. Recordemos que, de 2012 a 2019, fue el asistente técnico de José Néstor Pékerman , en una de las épocas de más alegrías para la 'tricolor'.

Posteriormente, tuvo un corto paso por Melgar, de Perú, de 2021 a 2022; y desde entonces, el 9 de julio de 2022, es el técnico principal de la Selección Colombia, donde ha logrado buenos números.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa AFP

"Néstor Lorenzo está rodeado de gente maravillosa, que lo quiere, y él ama a Colombia porque cuando hablamos del tema, me dice: 'Leonardo, no sabes, pero en Colombia, me siento tan feliz y no me cambio por nadie'. Eso es único. Les ha entregado su corazón, amor y alma. Eso es importante y se valora y él lo tiene claro", reveló sobre cómo se ha sentido el argentino al mando del combinado patrio, con el que sueña escribir páginas doradas.

Hasta el momento, ha dirigido un total de 33 compromisos, firmando 21 victorias, siete empates y cinco derrotas. Además, su Selección ha marcado 60 goles y recibido 26. Pero eso no es todo, ya que consiguió el subcampeonato de la Copa América 2024, en donde perdió 1-0 con Argentina, en la final, en tiempo extra. Por último, está cerca de lograr la clasificación al Mundial del 2026 y ha vencido a selecciones de 'peso' como España, Alemania, Japón, Brasil, entre otras.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en un entrenamiento AFP

"Yo quiero que logre todos sus anhelos, sueños y cumpla. Él me dijo: 'quiero ser el mejor'. Donde está, pone el 100% de su esfuerzo, de su forma de ser, para lograr lo mejor para Colombia porque, en estos momentos, está representando a dicho país. A la Argentina, la ha representado bien y es querido y apreciado. Está enfocado en su trabajo y lo admiro. Ustedes le han dado un lugar, y él es muy responsable", contó Leonardo Marano, quien tiene 89 años de edad.

Néstor Lorenzo sabe dónde está, de dónde viene y lo que quiere. "Él siempre me ha dicho que está en un lugar en el que lo quieren mucho y, por eso, asumió la responsabilidad y que quiere retribuir ese cariño de la misma manera. En Colombia ven a la persona, más que al profesional, y eso es lindo. Lo acompañan, aman, apoyan y está bien. Se ve que lo miman un montón", sentenció, destacando detalles inéditos del entrenador de la Selección Colombia.

Entrevista con Leonardo Marano, amigo de Néstor Lorenzo