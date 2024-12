Para Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior se merecía "ganar el Balón de Oro"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo dijo este viernes 27 de diciembre, durante la gala de entrega de los premios Globe Soccer en Dubái, que el brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior , "se merecía el Balón de Oro".

"Vinícius se merecía ganar el Balón de Oro. Fue injusto, en mi opinión, lo digo aquí enfrente de todos. Se lo dieron a Rodrigo, él también lo merecía. Pero creo que se lo debieron haber dado a Vinícius porque él ganó la Champions League marcando en la final. Lo demás no es importante. Cuando te lo mereces, se lo deben dar a quien se lo merece. Por eso creo más en estos premios", dijo al referirse a los Globe Soccer Awards, en los que fue premiado como el mejor jugador de Oriente Medio y el máximo goleador de la historia.

El brasileño del Real Madrid no pudo ganar el Balón de Oro, que fue para el español Rodri Hernández, pero se resarció al ser reconocido en los premios The Best de la FIFA y, este viernes 27 de diciembre, en los Globe Soccer Awards.

Vinícius Júnior perdió el Balón de Oro, por votaciones, con Rodri. Foto: AFP.

Además, Cristiano Ronaldo se mostró agradecido con los premios recibidos este viernes en Dubái.

Publicidad

"Es un placer estar aquí. Es muy distinto a los otros. Es un placer estar en esta gala. Significa mucho. Muchas generaciones. Esto me motiva para seguir marcando goles y ser mejor. Gracias a mi familia por apoyarme todo el tiempo para seguir jugando. Voy a continuar porque quiero seguir marcando goles y ganar cosas para mi club y mi selección", dijo el capitán de la Selección de Portugal y del Al Nassr.

Y agregó: "Me gustaría ser campeones este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado", declaró el exfutbolista del Real Madrid y del Manchester United.

Publicidad

Aquí las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre Vinícius Junior: