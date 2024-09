Paraguay vs Brasil: a ratificar contra la 'canarinha' el buen comienzo de la era Alfaro

La selección de Paraguay, que empató 0-0 con Uruguay en el estreno de su técnico, Gustavo Alfaro, buscará ratificar el buen semblante mostrado el viernes este ante una selección de Brasil que para superar su mal presente sabe que debe ganar primero y pensar en el espectáculo después.

El conjunto guaraní, que con Alfaro pretende hacer borrón y cuenta nueva, saldrá a la cancha del estadio Defensores del Chaco obligado a sumar para avanzar en la clasificación, que para el caso de Sudamérica otorga cupos directos a los cinco primeros y la posibilidad de una repesca para el sexto.

Así, animados por la promesa de Alfaro de recuperar el ADN, los paraguayos encararán el partido de la octava jornada "con una ilusión tremenda" de jugar bien y ganar en casa.

Con una convocatoria compuesta mayoritariamente por sus internacionales, la Albirroja cuenta entre sus estrellas con Miguel Almirón, el extremo que milita en el Newcastle inglés; el mediocampista Diego Gómez, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami; y el goleador de Liga de Quito Alex Arce.

Publicidad

Para el choque de este martes será baja por acumulación de tarjetas amarillas el central Gustavo Gómez.

Una de las incógnitas de la Albirroja es Andrés Cubas, mediocampista del Vancouver Whitecaps, quien sufrió un golpe en el hombro durante el choque del viernes ante la Celeste.

Publicidad

Alfaro convocó última hora este domingo al local Álvaro Campuzano, para garantizar que el cuerpo técnico "cuente con todas las alternativas necesarias", según un comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP)

Sobre el presente de la Canarinha, Alfaro ha preferido ser cauto.

"Nosotros no podemos garantizar la victoria, menos con un rival de jerarquía como lo es Brasil, pero yo les aseguro que mañana no va a haber una pelota que un jugador paraguayo no vaya a disputar", indicó.

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay - Foto: Paraguay Oficial

Paraguay, que acumula una victoria, tres empates e igual número de derrotas en su camino hacia el Mundial, es séptimo en la tabla, con seis enteros.

Publicidad

La selección brasileña derrotó el viernes por 1-0 a Ecuador, un resultado que quebró una racha inédita de tres derrotas en las eliminatorias sudamericanas, pero que no logró despejar las dudas en torno a su juego.

El gol del delantero del Real Madrid Rodrygo elevó a la Verdeamarela al cuarto puesto de la clasificación con diez puntos, ocho menos que el líder Argentina.

Publicidad

Sin embargo, la Verdeamarela sigue sin disipar el efecto de su paso decepcionante por la Copa América de Estados Unidos, de la que se despidió en los cuartos de final.

Vinícius Jr. con la Selección de Brasil Foto: AFP

- Alineaciones probables:

Paraguay: Junior Fernández, Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso, Damián Bobadilla, Mathías Villasanti, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso e Isifro Pitta.

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick y Vinícius Júnior.

Seleccionador: Dorival Júnior.

Publicidad

Árbitro: El uruguayo Andrés Matonte.

Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

Publicidad

Estadio: Defensores del Chaco.