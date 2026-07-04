Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Paraguay vs Francia; EN VIVO minuto a minuto del juego de dieciseisavos del Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Paraguay vs Francia; EN VIVO minuto a minuto del juego de dieciseisavos del Mundial 2026

Este sábado, el estadio de Filadelfia será testigo del partidazo entre Francia y Paraguay en busca de un cupo a cuartos de final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 4 de jul, 2026
Comparta en:
Francia vs Paraguay en el Mundial 2026
Francia vs Paraguay en el Mundial 2026
AFP
REFRESCAR
  • 02:17 p. m. - PREVIA
    ¡Todo listo en el camerino de Francia!

    • Publicidad

  • 02:16 p. m. - PREVIA
    ¡Todo listo en el camerino de la 'albirroja'!

  • 02:15 p. m. - PREVIA
    🔥🏟️ ¡Así luce el bello escenario de Filadelfia!🔥🏟️

  • 02:14 p. m. - BIENVENIDOS
    ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos con el minuto a minuto del partido Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026. La pelota rodará a las 4:00 p.m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad