🔴 Paraguay vs Francia; EN VIVO minuto a minuto del juego de dieciseisavos del Mundial 2026

¡Todo listo en el camerino de Francia!
- 02:17 p. m. - PREVIA
- 02:16 p. m. - PREVIA¡Todo listo en el camerino de la 'albirroja'!
¡Unidos, a vencer con estos colores!— Selección Paraguaya (@Albirroja) July 4, 2026
El vestuario ya está listo en el Philadelphia Stadium. ¡La #Albirroja solo espera por sus jugadores! #VamosParaguay pic.twitter.com/8SKo5SO4AO
- 02:15 p. m. - PREVIA🔥🏟️ ¡Así luce el bello escenario de Filadelfia!🔥🏟️
Un nuevo escenario recibe a la #Albirroja— Selección Paraguaya (@Albirroja) July 4, 2026
📷 El Philadelphia Stadium será el escenario en el que la Selección buscará ser parte de los 8 mejores equipos de la #FIFAWorldCup 🏆 #VamosParaguay pic.twitter.com/KJeXnMIkBM
- 02:14 p. m. - BIENVENIDOS¡Bienvenidos!
Sean bienvenidos con el minuto a minuto del partido Paraguay vs. Francia en el Mundial 2026. La pelota rodará a las 4:00 p.m.
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