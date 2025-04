"Pareciera que en este Nacional no se trabaja mucho la parte defensiva, eso se ha visto"

Atlético Nacional cayó abruptamente 3-0 frente a Internacional en la Copa Libertadores , además de ser expulsado Marino Hinestroza, uno de lo más influyentes del equipo del argentino Javier Gandolfi.

El futbolista vallecaucano, fue expulsado tras una fuerte falta cometida al minuto 69', y que también lo dejará fuera del próximo partido contra Bahía, en territorio brasileño.

En el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet, Carlos de la Pava, Javier Castell y Norberto Peluffo, analizaron la derrota del cuadro 'verdolaga' y el desempeño de Marino Hinestroza .

"Marino (Hinestroza) es un gran jugador, pero cometió un error infantil, ya venía caliente y después de la expulsión, Nacional sufrió el trayecto del partido, Marino era el único que estaba rematando y probando en la delantera, pero fue un error lo que hizo".

Kevin Viveros en Atlético Nacional AFP

"Pensé que Nacional podía ganar allá en Brasil, mostró muy poco desde la parte táctica ayer, pero van bien, el problema es que no se trabaja casi la zona defensiva y eso es un error que trasciende desde inicio de semestre, solo entrenan el ataque, con la experiencia de (William) Tesillo, cuando él ve que corriendo le ganaba, podía haber seguido corriendo, pero sencillamente ya no le daba", recalcó Peluffo.

En medio de la controversia, continuó diciendo "no es que no trabajen todo, son es algunos conceptos, por ejemplo, Nacional contra Unión Magdalena, quedaba mal parado cuando lo atacaban, era garrafal, en mis tiempos todos debíamos saber los movimientos de los demás, hoy en día les dan es 'tips', pero no lo trabajan ni lo repiten, hay tantos errores, están dejando de trabajar esos conceptos defensivos dándole la importancia a lo ofensivo, que está bien, pero ahí están los resultados, no saber defender".

Sobre la victoria de Bucaramanga

Por último, Norberto Peluffo destacó la victoria del cuadro 'leopardo' frente a Racing 1-2 en tierra argentina "la preocupación era que vamos a competir o no, ayer la gente estaba contenta, porque el equipo compitió en Argentina, eso demuestra que si existe una posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, ayer se contagió el equipo de ese buen futbol que demostró el Bucaramanga, incluso el DT de Racing dijo que jugaron mal, pero sacaron figura a su arquero", concluyó.