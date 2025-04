Renovación de Mohamed Salah, sacudón para Luis Díaz en el Liverpool; y no sería el único

Luis Díaz vive jornadas decisivas en el Liverpool, pues se acerca el final de temporada y cada vez tiene menos tiempo para definir el próximo paso que dará en su carrera.

Frente a la renovación por 2 años de Mohamed Salah , el guajiro seguramente se agitó, pues las implicaciones de esa negociación lo afectan de manera directa.

Al popular ‘Lucho’ ya le habían prometido entrar al grupo de capitanes de los ‘reds’ si se iban referentes como Salah, el defensa neerlandés Vigil Van Dijk y el lateral británico Trent Alezander-Arnold.

Sin embargo, el egipcio ya se quedó y Van Dijk estaría a punto de hacer lo mismo, indicó el diario ‘Echo’, especializado en noticias de los ‘reds’, mientras que Arnold sería el único de los 3 que partiría, posiblemente hacia el Real Madrid de España.

Esto dejaría a Díaz nuevamente en su segundo plano, sin el peso que espera tener, pues además de no ser capitán, su sueldo no es de los más altos del plantel y a los 28 años de edad no puede esperar más tiempo para mejorar sus condiciones.

En consecuencia, debe definir si sigue o si se va, pese a que tiene contrato por 2 años más con el club, ya que desde Arabia Saudita le han llegado ofertas que, según el diario en mención, difícilmente se repetirán .

Sus pretendientes son Al Nassr, donde el también colombiano Jhon Jáder Durán gana 7 veces más de lo que recibía en el Aston Villa de Inglaterra, y el club Al-Hilal, que lo pretende para darle el estatus de máxima estrella, algo que no tendrá en el Liverpool.

Renovación de Salah, sacudón para Luis Díaz en el Liverpool

El colombiano no es pieza imprescindible para el entrenador neerlandés Arne Slot, que ha venido declarando su afán de renovar su bloque ofensivo, para el que considera fundamental a su compatriota Cody Gakpo y ahora, a Mohamed Salah.

De resto, dejaría ir a hombres como el portugués Diogo Jota, el uruguayo Darwin Núñez y hasta al propio Díaz. Incluso, ya habría pedido una nueva lista de delanteros que le gustaría fichar, por lo que ‘Lucho’ está llamado a decidir si sigue a la sombra de otros referentes o si se mueve hacia otro lugar.

Incluso, actualmente cumple su mejor temporada en términos de goles, asistencias y minutos de juego, rubros en los que solo lo supera Salah, pero según el periódico ‘Echo’, Slot estaría pensando que al guajiro siempre le queda faltando algo más, lo que le juega en contra junto a la renovación del egipcio porque su punto de comparación siempre serán los demoledores números del 'Faraón'.

Resta esperar la decisión del 'cafetero', que por lo visto, no ascenderá más en la escalada de jerarquías del Liverpool y que al mismo tiempo le están ofreciendo el ‘oro y el moro’ en otro lugar.