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Gol Caracol  / 🔴 Paris Saint-Germain vs. Barcelona EN VIVO YA; minuto a minuto de la tercera fecha en Champions
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🔴 Paris Saint-Germain vs. Barcelona EN VIVO YA; minuto a minuto de la tercera fecha en Champions

Este martes, en el estadio Parc des Princes, el PSG recibe a Barcelona en el duelo válido por la tercera fecha de la Champions League.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 20 de oct, 2026
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PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3
PSG vs. Barcelona. Duelo correspondiente a la Fecha 3
AFP
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  • 12:36 p. m. - PSG vs. Barcelona
    📊 Últimos partidos del Paris Saint-Germain

    Sábado, 17 de octubre - Estrasburgo 1-3 PSG
    Miércoles, 14 de octubre - Manchester City 2-4 PSG
    Sábado, 10 de octubre - PSG 3-1 Le Mans
    Domingo, 20 de septiembre - Olympique 1-2 PSG
    Domingo, 13 de septiembre - Brest 0-1 PSG

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  • 12:28 p. m. - PSG vs. Barcelona
    📊 Últimos partidos del Barcelona

    Sábado, 17 de octubre - Real Betis 2-5 Barcelona
    Martes, 13 de octubre - Galatasaray 1-4 Barcelona
    Sábado, 10 de octubre - Barcelona 3-0 Getafe
    Sábado, 19 de septiembre - Sevilla 1-3 Barcelona
    Miércoles, 16 de septiembre - Barcelona 7-2 Racing de Santander

  • 12:19 p. m. - PSG vs. Barcelona
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    El partido está programado para las 2:00 p.m. (Hora Colombia).

  • 12:14 p. m. - PSG vs. Barcelona
    👋 ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Paris Saint-Germain y Barcelona.

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