🔴 Paris Saint-Germain vs. Barcelona EN VIVO YA; minuto a minuto de la tercera fecha en Champions

12:36 p. m. - PSG vs. Barcelona
📊 Últimos partidos del Paris Saint-Germain
Sábado, 17 de octubre - Estrasburgo 1-3 PSG
Miércoles, 14 de octubre - Manchester City 2-4 PSG
Sábado, 10 de octubre - PSG 3-1 Le Mans
Domingo, 20 de septiembre - Olympique 1-2 PSG
Domingo, 13 de septiembre - Brest 0-1 PSG
12:28 p. m. - PSG vs. Barcelona
📊 Últimos partidos del Barcelona
Sábado, 17 de octubre - Real Betis 2-5 Barcelona
Martes, 13 de octubre - Galatasaray 1-4 Barcelona
Sábado, 10 de octubre - Barcelona 3-0 Getafe
Sábado, 19 de septiembre - Sevilla 1-3 Barcelona
Miércoles, 16 de septiembre - Barcelona 7-2 Racing de Santander
12:19 p. m. - PSG vs. Barcelona
⌚ ¿A qué hora es el juego?
El partido está programado para las 2:00 p.m. (Hora Colombia).
12:14 p. m. - PSG vs. Barcelona
👋 ¡Bienvenidos!
Sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Paris Saint-Germain y Barcelona.