Partidos hoy 2 de junio del 2024: programación y horarios por TV

Este domingo, la jornada estará llena de fútbol con encuentros atractivos, sobre todo en la Liga Betplay. Este 2 de junio se dará la definición de los finalistas para el rentado local. Los partidos que marcarán la pauta serán Pereira vs Bucaramanga, Millonarios vs Junior y Tolima vs Santa Fe.

También se disputarán partidos pendientes de la Liga de Francia y de la Serie A. En Argentina, también estarán en acción Boca Juniors y River Plate.

Como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la agenda de los partidos de hoy domingo 2 de junio del 2024, televisados o por plataformas digitales en nuestro país para que se programe.

Partidos domingo, 02 junio - 2024