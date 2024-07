Pedro Sarmiento sigue necesitando donantes de plaquetas, en el Hospital Pablo Tobón Uribe

Desde hace unas semanas, se ha conocido el grave estado de salud que está viviendo el exjugador y entrenador antioqueño Pedro Sarmiento, quien fue diagnosticado con policitemia, enfermedad que es un tipo de cáncer en la sangre y la cual produce demasiados glóbulos rojos.

Así las cosas, los seguidores del balompié colombiano han seguido muy de cerca la situación del estratega. No obstante, en las últimas horas, desde las redes sociales se ha hecho un llamado de solidaridad, en favor del DT colombiano. Y es que según comentó la hija de Pedro Sarmiento, Pamela, han estado viviendo un momento complejo con la salud de su progenitor: "Hemos hecho campaña para la donación de sangre, pero en este momento no tenemos plaquetas para mi papá, debido al trasplante él necesitará en particular plaquetas”.

Ante esto, ha circulado el mensaje para que quien pueda se acerque al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. "El proceso es similar a la donación de sangre, solo se diferencia en el tiempo, que dura 2 horas. No estamos exentos de vivir esto, ayudemos a quien nos necesita", comentó una usuaria en la plataforma de X.

Así pues, los familiares del estratega antioqueño esperan poder solucionar el tema antes del jueves 25 de julio, debido a la gravedad de la situación. "Si pueden ir antes de esta fecha sería mucho mejor", concluyó Pamela Sarmiento.

Mensaje de la hija de Pedro Sarmiento. Redes sociales Pamela Sarmiento.

Publicidad

¿Cómo ha sido la enfermedad de Pedro Sarmiento?

Esta no ha sido la primera vez que el exjugador de equipos como Nacional y América ha recurrido a la ayuda de los colombianos por sus quebrantos de salud. Días atrás, Pedro Sarmiento publicó un video en sus redes sociales pidiendo la solidaridad de varios. "Buenos días, les quiero agradecer a todos que tuvieron la generosidad de donar sangre en el hospital Pablo Tobón Uribe para mí. La requiero nuevamente, A+. Muchísimas gracias", comentó en su momento quien hasta hace unos meses estaba en el cuerpo técnico del Once Caldas.

Publicidad

Con esto en el radar, se aguarda por lo que será el estado de salud, en los próximos días, de una de las personalidades con más respeto en el balompié colombiano, pues cuando fue futbolista también supo ser parte de la Selección Colombia, ayudando en múltiples oportunidades a las Eliminatorias para el Mundial de 1982 y el de 1986.

Como director técnico, ya ha sabido estar al frente de escuadras como Envigado, Independiente Medellín, Águilas Doradas y Atlético Nacional, entre otros equipos.