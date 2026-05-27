🔴Peñarol vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️
⏱️A las 7:30 de la noche, de Colombia, rodará el balón en el Estadio Campeón del Siglo, para el duelo entre el 'carbobero' y el 'león'.
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👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Peñarol y Santa Fe, por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
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