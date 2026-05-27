Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴Peñarol vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores
EN VIVO

🔴Peñarol vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

Santa Fe se juega sus opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores este miércoles cuando visite a Peñarol, por la última jornada del grupo E. ¡SIGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de may, 2026
Comparta en:
Santa Fe juega en la Copa Libertadores 2026.
Santa Fe juega en la Copa Libertadores 2026.
Colprensa
REFRESCAR
  • 05:17 p. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    ⏱️A las 7:30 de la noche, de Colombia, rodará el balón en el Estadio Campeón del Siglo, para el duelo entre el 'carbobero' y el 'león'.

    • Publicidad

  • 05:16 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Peñarol y Santa Fe, por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad