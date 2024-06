Perú vs. Chile, por la Copa América 2024: hora y dónde ver EN VIVO el partido

La Copa América 2024 continúa su actividad este viernes 21 de junio con el compromiso que protagonizaránPerú y Chile, duelo que tiene un tinte especial porque Ricardo Gareca, hoy día DT de la 'roja', tuvo un paso exitoso por el combinado 'inca'. A las 7:00 de la noche, en horario de Colombia, será el partido.

'El Tigre' Gareca está encargado de la reconstrucción de Chile, que tuvo un decepcionante comienzo en la actuales Eliminatorias Sudamericanas bajo las órdenes de su compatriota Eduardo Berizzo. La 'Bicolor', por su parte, también está viviendo una nueva etapa, con el uruguayo Jorge Fossati en el banquillo técnico.

Hora y dónde ver EN VIVO Perú vs. Chile, por la Copa América 2024

En ese orden de ideas, el enfrentamiento entre peruanos y chilenos, válido por la primera jornada del grupo A del certamen de la Conmebol, dará inicio a las 7:00 de la noche, de este viernes 21 de junio, y se podrá ver EN VIVO por la señal de Directv Sports - canal 610 y vía ONLINE por la plataforma de DGO. El partido se efectuará en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

La Selección de Perú en el duelo amistoso contra Paraguay, previo a la Copa América. CRIS BOURONCLE/AFP

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre el duelo contra Perú?

Publicidad

El seleccionador deChile sostuvo que "estoy muy enfocado en la importancia de un torneo como la Copa América y eso me ocupa la cabeza, más allá de todo el pasado mío y de que guardo un gran cariño (por Perú) por cómo me trataron y por todos los años vividos con el equipo. Soy un profesional, vivo de esto y hoy en día estoy totalmente enfocado en todo lo que tiene que ver la selección de Chile, si bien somos seres humanos y no robots", dijo en la antesala del duelo el timonel argentino.

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección de Chile. RODRIGO ARANGUA/AFP

Publicidad

Así ven el enfrentamiento en la 'bicolor'

Jorge Fossati, se declaró "optimista" en cuanto a las opciones de sus dirigidos en la Copa América de Estados Unidos-2024, en la víspera del debut contra Chile.

"Hay una historia que escribir y esperemos que la escribamos con muy buena letra. En el fútbol no hay enfrentamientos individuales: juega Perú contra Chile y lo demás es parte del folclore", dijo en charla con los medios.

Jorge Fossati, director técnico de la selección de Perú. CRIS BOURONCLE/AFP