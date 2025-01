¿Por qué no se repitió el penalti de Jude Bellingham con Real Madrid contra Valencia?

En el partido de este viernes, Real Madrid dio una lección de resistencia y no se rindió en ningún momento hasta firmar la victoria.

En la primera parte, Valencia sorprendió con el gol de Hugo Duro , que marcó a placer después de llegar al rechace de un balón que Thibaut Courtois había repelido ante un disparo de Javi Guerra, en el minuto 27.

Fue suficiente para que el Valencia llegara con ventaja al descanso, pese a peligrosos intentos de Fede Valverde (3, 37) y Vinicius Jr (42), que se toparon con un atento Stole Dimitrevski.

En la segunda parte, Real Madrid se mostró algo más incisivo. El penalti fallado por Jude Bellingham en el 54, enviando al palo, fue seguido por un tanto de Mbappé (60) que el francés celebró en un primer momento, antes de que fuera revisado en el VAR y anulado por fuera de juego. Como si fuera poco, Vinícius vio la tarjeta roja y quedaron con diez futbolistas.

Finalmente, Luka Modric y Bellingham anotaron y le dieron la victoria a la 'casa blanca', por 2-1, a los minutos 85' y 90+5'. Sin embargo, mucho se habló del penalti errado por el inglés hasta el punto de que Carlo Ancelotti opinó en la rueda de prensa posterior al compromiso.

El estratega italiano se mostró disgustado porque su equipo fallara un nuevo penalti y dijo que cree que no se repitió pese a tener Dimitrievski los dos pies adelantados cuando golpeó su jugador el balón porque no llegó a tocar la pelota.

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, se lamenta por un el penalti errado contra Valencia, por La Liga de España AFP

"Por eso no se repite aunque esté adelantado. Me molesta fallar tres penaltis, tengo que tomarme la responsabilidad de elegir quién debe tirar", apuntó.

El entrenador alabó el partido de Bellingham pese a fallar esa pena máxima. "No ha bajado los brazos, el penalti fallado le ha dado una motivación extra. Ha trabajado y ha ayudado a Mbappé", aseguró.

Y es que varios hinchas del Real Madrid afirmaron que debió repetirse el cobro de Jude Bellingham, teniendo en cuenta que el guardameta no tenía sus dos pies sobre la línea, pero la regla es clara.

"Solo se repite un penalti si el jugador que entra dentro del área forma parte activamente en el desarrollo del juego, aunque entre desde el lado contrario. Si el arquero comete una infracción y el balón no entrara en la portería o rebotara en el larguero o los postes, únicamente se repetirá el penalti si la infracción del guardameta influye claramente en el lanzador, independientemente de si el portero esté adelantado o no y toque o no el balón", estipula el artículo 14.2 del reglamento deportivo.