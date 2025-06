Portazo a Neymar para el Mundial de Clubes; "no, no será un bombazo"

Neymar está cerca de terminar contrato con el Santos y un cambio nuevamente en su carrera es algo que se plantearía el habilidoso futbolista, quien sin embargo no anda bien desde lo físico y ha sufrido varias lesiones en su regreso al equipo que lo vio nacer.

Pero estamos a pocos días del inicio del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA y este torneo viene siendo atractivo para varios jugadores que tienen en la mira disputarlo, como sería el caso del astro brasileño.

A pesar de eso, un club con el que estaba siendo vinculado ya le dio un ‘portazo’ y le cerró la puerta a una posible oferta para contar con Neymar de cara al certamen internacional que se jugará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio.

Pachuca no tiene en la mira a Neymar

Publicidad

“¿Quién? ¿Neymar? No, no sé quién tiró ese por ahí, no necesita promoción, pero a lo mejor quieren que lo contrate algún equipo Mundial. Pero no, para nada”, esa fue la respuesta de Armando Martínez, presidente del Pachuca, de México.

Además, en la entrevista con ‘MVS Deportes’ dejó claro que no habrá ningún “bombazo” en los ‘tuzos’ para enfrentar el Mundial de Clubes.

Publicidad

“Es muy difícil que pueda llegar un bombazo, pero sí necesitamos reforzar adelante, esto si se puede porque ya estamos contrarreloj. Un extremo y un nueve es lo que estamos tratando de conseguir. También un portero de experiencia, porque nunca sabes que pueda venir”, explicó el presidente del popular equipo mexicano sobre el tema de contrataciones.

Neymar, estrella del Santos de Brasil, en medio de una sesión de entrenamiento AFP

Además, aunque en México hay buenos salarios, el tema económico con Neymar no sería algo sencillo, y más por los lujos y excentricidades que normalmente pide el astro brasileño.

A eso se suma que el nivel deportivo de 'Ney' no es el mejor y eso de ve reflejado en sus apariciones en el actual Brasileirao, jugando apenas en cuatro partidos de los once que van del campeonato, y aún sin marcar gol o dar alguna asistencia, algo que también viene afectando al Santos, que está en puestos de descenso, actualmente en la casilla 18, con apenas 8 puntos, a 16 unidades del líder que es el Flamengo.