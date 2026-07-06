🔴Portugal vs. España, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partidazo por el Mundial 2026

👊🏻🇵🇹 ¡Admiración para Cristiano Ronaldo desde la 'roja'!

"Es un futbolista del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No hay que hacerle un marcaje individual, pero si hay un futbolista del que hay que estar pendiente es Cristano. Es el mejor en las zonas en las que se decide el partido. Espero que no juegue, pero va a jugar -bromeó-. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él”, dijo Luis de la Fuente, entrenador de España.