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Gol Caracol  / 🔴Portugal vs. España, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partidazo por el Mundial 2026
EN VIVO

🔴Portugal vs. España, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partidazo por el Mundial 2026

Un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026 está en juego entre Portugal y España, este lunes en el estadio de Dallas. ¡Siga EN VIVO AQUÍ este vibrante compromiso!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 6 de jul, 2026
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Portugal y España rivalizan en el Mundial 2026.
Portugal y España rivalizan en el Mundial 2026.
Foto: AFP
REFRESCAR
  • 01:10 p. m.
    ☑️⚽ “La eficacia será clave", dicen en España

    “Cuando juegas contra equipos de este nivel, la eficacia y aprovechar las ocasiones que tienes es clave. Cambia el contexto del partido. Será muy importante estar finos”, dijo Mikel Merino.

    Selección de España vs. Selección de Austria
    Celebración de la Selección de España ante la Selección de Austria
    AFP

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  • 01:02 p. m.
    💪🏻⚽ "A tener coraje", el lema de Portugal 🟢🔴

    "España es favorita, porque ya ganó, pero es una competición diferente. Hay cansancio, ha hecho calor... Me encanta jugar contra España, he jugado unos diez partidos contra ellos y el recuerdo es muy bueno. Está equilibrado y mañana (martes) será lo mismo. Hay que jugar bien, tener coraje y correr", expresó Cristiano Ronaldo en rueda de prensa.

  • 01:00 p. m. - 🗣️ Voces de los protagonistas
    👊🏻🇵🇹 ¡Admiración para Cristiano Ronaldo desde la 'roja'!

    "Es un futbolista del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No hay que hacerle un marcaje individual, pero si hay un futbolista del que hay que estar pendiente es Cristano. Es el mejor en las zonas en las que se decide el partido. Espero que no juegue, pero va a jugar -bromeó-. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido y ser superiores a ellos y a él”, dijo Luis de la Fuente, entrenador de España.

    Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal contra Croacia en el Mundial 2026
    Cristiano Ronaldo celebra su gol con Portugal contra Croacia en el Mundial 2026
    AFP

  • 12:14 p. m.
    ⏱️🤔¿A qué hora es el partido? ⏱️🤔

    A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el estadio de Dallas.

  • 11:50 a. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Portugal y España, por los octavos de final del Mundial 2026.

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