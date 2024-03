La Premier League tendrá un ‘plato fuerte’ este domingo 10 de marzo cuando se juegue Liverpool vs Manchester City, por la fecha 28 del campeonato, un partidazo del que no solo los hinchas de estos equipos estarán pendientes.

Por eso, los fanáticos del fútbol estarán atentos al encuentro que se disputará en el estadio de Anfield, en Merseyside,entre dos clubes llenos de estrellas, buen fútbol y grandes entrenadores.

Liverpool vs Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Premier League

Fecha: domingo 10 de marzo de 2024

Estadio: Anfield

Hora: 10:45 a.m. (hora colombiana)

Transmisión: ESPN y Star Plus

Así las cosas el Liverpool buscará hacer valer su localía en Anfield, con su gente en las tribunas para quedar primero en la tabla de posiciones y tomarle ventaja al Manchester City, uno de los principales candidatos a quedarse con el título de la Premier League.

Los reds vienen de ganar el jueves por Europa League contra el Sparta Praga, en la ida de los octavos de final del certamen internacional, consiguiendo un contundente 5-1 en República Checa, en un duelo en el que marcaron goles Alexis Mac Allister, Dominik Szobozlai, Darwin Núñez (x2) y el colombiano Luis Díaz.

Por su parte, el Manchester City, en Champions League tampoco tuvo problema y derrotó 3-1 al Copenaghe, para asegurar su paso a los cuartos de final en la lucha por defender su título de la ‘Orejona’.

Jugadores de Liverpool celebran su victoria - Foto: Getty Images

Alineaciones titulares probables para Liverpool vs Manchester City, por Premier League:

El Liverpool saldría con la siguiente nómina: Caoimhín Kelleher, Conor Bradley; Virgil Van Dijk; Ibrahim Konaté/Joe Gómez; Andrew Robertson; Wataru Endo, Dominik Szobozlai; Alexis Mac Allister; Mohamed Salah/Cody Gakpo; Darwin Núñez y Luis Díaz

Por su lado, el Manchester City tendría esta titular: Ederson; Kyle Walker; Rubén Dias; Nathan Aké; Rodri; John Stones; Phil Foden; Bernardo Silva; Kevin de Bruyne; Jeremy Doku y Erling Haaland.