🔴 PSG vs Arsenal EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Champions League
EN VIVO

🔴 PSG vs Arsenal EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Champions League

Este sábado 30 de mayo se conocerá al campeón de la Champions League. El PSG puede ser bicampeón, o el Arsenal ganar su primer título de la Liga de Campeones.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 30 de may, 2026
PSG vs Arsenal: Final de Champions League
PSG vs Arsenal: Final de Champions League
AFP
  • 11:46 a. m. - 🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪ y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴 final de la Champions League
    A los 43' minutos el PSG buscó el primero⏱️

    A los 43' minutos el PSG buscó el primero del encuentro ⏱️

  • 11:40 a. m. - 🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪ y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴 final de la Champions League
    El PSG quiere anotar el primero

    Ousmane Dembélé quiere anotar el primer gol para su equipo

  • 11:37 a. m. - 🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪ y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴 final de la Champions League
    ⏱️ El encuentro llega a los 45+5⏱️

    ⏱️La primera parte ya casi termina⏱️

  • 11:33 a. m. - 🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪ y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴
    ⏱️ La gran final de la Champions League llega a los 31 minutos ⏱️

    El equipo de Mikel Arteta llevan la delantera

  • 11:28 a. m. - 🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪ y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴
    El Arsenal buscó marcar el segundo gol

    El PSG se salva de un segundo gol

  • 11:25 a. m. - 🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪ y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴
    ⚽ Así fue el gol de Kai Havertz ⚽

  • 11:22 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    El PSG quiere igualar el marcador

    Los dirigidos por Luis Enrique buscan llegar al primer gol ⚽⚽...

  • 11:18 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪ y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴

    Piden una falta de mano en el encuentro

  • 11:17 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪ y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴

    Los jugadores del PSG quieren el primero

  • 11:13 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    ⏱️ Llegamos a los 11 minutos del encuentro ⏱️

    El PSG busca llegar

  • 11:10 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    ¿Quién marcó el primer gol ?

    Kai Havertz fue el encargado del primer gol

  • 11:08 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    🔥🔥 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 🔥🔥

    El Arsenal pone el primer gol del ncuentro

  • 11:07 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

  • 11:02 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    ⚽ El partido entre PSG y Arsenal a arrancó ⚽

    Ya juegan en el Puskás Aréna, 🔵🔴⚪ PSG 🔵🔴⚪  y ⚪🔴Arsenal ⚪🔴 ¿Cómo quedará el partido?

  • 11:01 a. m. - PSG vs. Arsenal final de la Champions League
    ⚽⚽ Ya rueda el balón..... ⚽⚽

    El árbitro ya dio el pitazo inicial del compromiso.

    ¿Cómo cree que será el resultado final?

  • 10:13 a. m. - PSG vs Arsenal
    🚨 TITULARES DEL PSG CONFIRMADOS

  • 09:54 a. m. - PSG vs Arsenal
    🚨 ATENCIÓN: TITULARES DEL ARSENAL

  • 09:53 a. m. - Final de Champions League
    🎥 Así llegó el PSG al estadio Puskás Arena

  • 09:49 a. m. - PSG vs Arsenal
    🚨 Dónde ver EN VIVO la final de Champions League en Colombia

    El encuentro se podrá ver EN VIVO por ESPN (TV) y por Disney Plus

  • 09:35 a. m. - La Chaaaaampioooonssss
    🕛 A qué hora juega HOY PSG vs Arsenal, final de Champions League

    El partido iniciará a las 11:00 a.m. (hora colombiana), en Budapest.

  • 09:34 a. m. - Champions League
    🔴 PSG vs Arsenal, se viene la final de la Champions

    En Budapest se conocerá el equipo que levantará la 'Orejona'.

