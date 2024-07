Quién está detrás del árbitro de 'El ritmo que nos une', con Luis Díaz y Juanfer Quintero

"Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando..."

Ese estribillo del tema musicial 'El Ritmo que nos une', de Ryan Castro y SOG, que fue lanzada en la previa de la Copa América 2024 suena con insistencia en estos días y se tararea entre los hinchas de nuestro país, debido a que día a día sube la fiebre de la Selección Colombiaque este miércoles jugará la semifinal del campeonato que organiza la Conmebol frente a Uruguay, en la ciudad de Charlotte.

Detrás del éxito se encuentran el cantante de música urbana Ryan Castro y SOG, quienes involucraron a estrellas como Luis Díaz y Juan Fernando Quintero en el video que se consume masivamente en las plataformas de música. Además de James Rodríguez, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Mateus Uribe y Camilo Vargas, entre otros.

¿Pero quién es SOG?:

En medio del video se ve a un árbitro, que en varios momentos interviene. Ese juez fue interpretado por SOG, autor de la pegajosa canción. Santiago Orrego Gallego se ha convertido en uno de los más reputados y respetados productores de la música urbana, que tan de moda se encuentra entre un buen número de artistas como Ryan Castro, Blessd, Reykon, entre otros, con quienes él ha trabajado y con los que además lo une una cercana amistad.

Jugadores de la Selección Colombia con SOG que es el de la camiseta negra. Instagram: @sogproducer

Tanto Castro, como SOG tienen una afición y una goma especial por el fútbol, lo juegan en las canchas de sus barrios en Antioquia y no pierden la oportunidad para mostrar también sus cualidades con el balón en los pies.

Orrego Gallego siempre fue amante de la música, en varias entrevistas contó que viene de una familia rumbera, de fiestas tradicionales y que de ahí su gusto musical. Incluso en sus inicios quiso ser rockero, pero con el tiempo se fue inclinando y relacionando con las principales figuras del reguetón, a tal punto de estar tocando la gloria y el punto máximo de popularidad ahora que se encuentra detrás de la canción que se pegó con el seleccionado colombiano, en medio de un torneo continental.

Una de las filosofías de SOG es la de tratar de que la música urbana no tenga que llegar a los límites en cuanto al vocabulario grotesco, especialmente en contra de las mujeres.

"Hago música para motivar, para inspirar, para bailar", dijo el antioqueño en varias de las entrevistas. Pues en el caso de 'El Ritmo que nos une' tanto él, como Ryan Castro, se han anotado un verdadero golazo, que seguramente seguirá sonando después de la Copa América, cuando lleguen los partidos de la Eliminatoria Sudamericana y hasta más.