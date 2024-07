Daniel Muñoz, el lateral de Selección Colombia que "encanta" en Uruguay: 'llueven' elogios

Así como se habla de James Rodríguez y Luis Díaz, por su alto nivel y ser líderes de la Selección Colombia, sería un pecado dejar de lado a otras individualidades que han sabido brillar en la Copa América. Jhon Córdoba, con sus goles; Jhon Arias y su desequilibrio; Richard Ríos dando seguridad; y, por supuesto, Daniel Muñoz son algunos de los que más han sonado.

Este último llegó para quedarse. Y es que, en poco menos de siete años, ha tenido un crecimiento exponencial que no ha pasado desapercibido. Lo que empezó en Águilas Doradas, continuó en Atlético Nacional, dio el salto al KRC Genk y arribó al Crystal Palace, está escribiendo una página dorada en la 'tricolor'. El rendimiento del antioqueño es para aplaudir.

Por eso, los elogios no han tardado en aparecer. Así como sus compañeros resaltan su entrega, esfuerzo, sacrificio, amor y pasión que imprime, los rivales no se quedan atrás. Prueba de ello fue lo expresado por un exjugador, campeón de Copa América y mundialista con Uruguay. Eduardo Acevedo habló, en exclusiva, con Gol Caracol y se acordó de Daniel Muñoz.

"Ya todos sabemos lo que significan Luis Díaz y James Rodríguez, pero me encanta Daniel Muñoz, el lateral derecho de la Selección Colombia. En la actualidad, el puesto más importante es el de lateral y así lo confirma, con sus proyecciones, sus apariciones y nunca desentendiéndose de la defensa. Lo de Muñoz es bueno, con sus diagonales; me fascina", afirmó.

Daniel Muñoz festeja un gol y victoria de la Selección Colombia, en la Copa América 2024 Getty Images

Pero esa admiración por el futbolista colombiano no es de ahora. Viajando en el tiempo, en esta entrevista, recordó varios nombres que le hicieron pasar problemas en su época de futbolista. "Colombia reúne una cosa muy importante, que es el biotipo del futbolista. Yo tenía la fortuna de ser rápido, pero contra Colombia, era una cosa de locos", expresó Acevedo.

"Yo enfrenté a Willington Ortiz y Arnoldo Iguarán, quienes cambiaban de ritmo y pasaban de cero a 100 en una décima de segundo, entonces a los uruguayos, el biotipo del jugador colombiano es complicado. Ni hablar de Freddy Rincón, el 'Tren' Valencia, todos ellos que tenían una potencia física brutal", añadió, haciendo alusión a la famosa 'generación dorada'.

Pero no fue lo único y hasta se animó a contar una anécdota. "Me acuerdo de que, previo al inicio de los partidos contra la Selección Colombia, les decía: 'muchachos, tengan listo el cambio porque esto va a ser brutal' (risas). Era una tensión y la dedicación para no ceder terreno. Esa es una virtud que Colombia siempre tiene que explotar", sentenció el uruguayo.