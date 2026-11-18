📋 ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) November 18, 2026
✅ Our starting XI!
🆚 @Inter_Women pic.twitter.com/G123XmMmOT
- 12:19 p. m. - Real Madrid vs. Inter📋Alineación titular del Real Madrid
- 12:18 p. m. - Real Madrid vs. Inter📋Alineación titular del Inter de Milán
Le nostre 1️⃣1️⃣⚫🔵 che sfideranno il Real Madrid 🏟️— Inter Women (@Inter_Women) November 18, 2026
Fateci sentire tutto il vostro supporto 👇 pic.twitter.com/WYWs0imnN0
- 12:14 p. m. - Real Madrid vs. Inter⚽Partidos del Real Madrid en la actual Champions
10/11/26 - Real Madrid 3-0 Paris
28/10/26 - Bayern 2-2 Real Madrid
01/10/26 - Manchester City 1-1 Real Madrid
22/09/26 - Real Madrid 1-1 PSG
- 12:06 p. m. - Real Madrid vs. Inter⚽Partidos del Inter de Milán en la actual Champions
10/11/26 - Inter 1-4 Manchester City
28/10/26 - Lyonnes 6-0 Inter
01/10/26 - Austria Wien 1-1 Inter
22/09/26 - Inter 1-0 Häcken
- 11:26 a. m. - Real Madrid vs. Inter📺¿Por dónde ver el partido?
El partido se podrá ver por la plataforma de Disney+ Premium, también contará con transmisión en televisión por ESPN.
- 11:22 a. m. - Real Madrid vs. Inter⏱️¿A qué hora es el partido?
El partido está programado para las 12:45 PM (hora colombiana)
- 11:18 a. m. - Real Madrid vs. Inter👋🏻Bienvenidos al LIVE Blog
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la quinta fecha de Champions League Femenina entre Real Madrid e Inter de Milán.
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