Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Real Madrid vs. Bayern Múnich, EN VIVO; minuto a minuto de la Champions League, con Luis Díaz
EN VIVO

🔴 Real Madrid vs. Bayern Múnich, EN VIVO; minuto a minuto de la Champions League, con Luis Díaz

En el estadio Santiago Bernabéu, por la ida de los cuartos de final, se juega lo que, para muchos, es una final adelantada entre el 'merengue' y Bayern Múnich.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de abr, 2026
Comparta en:
Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, y Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich, se enfrentan en la Champions League
AFP
REFRESCAR
  • 12:37 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔴 Alineación titular confirmada del Real Madrid

  • 12:36 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔴 El techo del Bernabéu se cerró por el clima

  • 12:35 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔴 Miles de hinchas alemanes dicen presente en España

  • 12:34 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔴 El Santiago Bernabéu luce hermoso para este partidazo

  • 12:33 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔴 Así lo viven desde el equipo español; mucha tensión

  • 12:32 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔴 Los 'merengues' le ponen picante con este recuerdo

  • 12:31 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    💯 ¿A quién eliminó el club alemán en octavos?

    Los hombres de Vincent Kompany derrotaron a Atalanta con un contundente 10-2 en el marcador global.

  • 12:30 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    💯 ¿A quién eliminó el club español en playoffs y octavos?

    En primera instancia, los dirigidos por Álvaro Arbeloa derrotaron a Benfica, con global de 3-1, en playoffs, mientras que, en octavos de final, se impusieron sobre Manchester City, por 5-1 en el global.

  • 12:28 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔥 ¿Cómo quedó el 'teutón' en la tabla de posiciones de la Champions?

    Bayern Múnich culminó de segundo, sumando 21 unidades, pasando de manera directa a octavos de final.

  • 12:27 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔥 ¿Cómo quedó el 'merengue' en la tabla de posiciones de la Champions?

    Real Madrid finalizó noveno, con 15 puntos, por lo que tuvo que jugar los playoffs para acceder a octavos de final.

  • 12:25 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🚨 Así está el historial entre estos equipos

    La página oficial de la UEFA registra un total de 13 victorias para el Real Madrid, cuatro empates y 11 triunfos para el Bayern Múnich.

  • 12:24 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El 8 de mayo de 2024, los 'merengues' derrotaron 2-1 a los alemanes, en el juego de vuelta, después de que en la ida, disputada el 30 de abril, empataran 2-2, por lo que el club español se impuso en semifinales de esa edición de la Champions League, con marcador global de 4-3.

  • 12:19 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    ✍️ Últimos partidos del Bayern por la Bundesliga
    • Friburgo 2-3 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín
    • Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach
    • Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich
  • 12:17 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    ✍️ Últimos partidos del Madrid por La Liga
    • Mallorca 2-1 Real Madrid
    • Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid
    • Real Madrid 4-1 Elche
    • Celta de Vigo 1-2 Real Madrid
    • Real Madrid 0-1 Getafe
  • 12:16 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🏆 Resultados del equipo alemán en fase de grupos de la Champions League
    • Bayern Múnich 3-1 Chelsea
    • Pafos 1-5 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 4-0 Brujas
    • PSG 1-2 Bayern Múnich
    • Arsenal 3-1 Bayern Múnich
    • Bayern Múnich 3-1 Sporting Lisboa
    • Bayern Múnich 2-0 Union Saint-Gilloise
    • PSV 1-2 Bayern Múnich
  • 12:14 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🏆 Resultados del equipo español en fase de grupos de la Champions League
    • Real Madrid 2-1 Olympique Marsella
    • Kairat 0-5 Real Madrid
    • Real Madrid 1-0 Juventus
    • Liverpool 1-0 Real Madrid
    • Olympiacos 3-4 Real Madrid
    • Real Madrid 1-2 Manchester City
    • Real Madrid 6-1 Mónaco
    • Benfica 4-2 Real Madrid
  • 12:11 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🧐 ¿Cómo viene el conjunto bávaro?

    El sábado 4 de abril, protagonizó una impresionante remontada al ganarle por 2-3 al Friburgo.

  • 12:10 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    👀 ¿Cómo llega el 'merengue'?

    El pasado sábado 4 de abril, perdió 2-1 con Mallorca, por La Liga de España.

  • 12:09 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La plataforma de Disney+ Premium es la encargada de transmitir este partido vía ONLINE.

  • 12:09 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión de ESPN transmite este juego.

  • 12:08 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, se abren para este duelo.

  • 12:08 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la UEFA, el balón rodará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia); 9:00 p.m. (hora de España y Alemania).

  • 12:07 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Champions League.

