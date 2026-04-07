🔴 Real Madrid vs. Bayern Múnich, EN VIVO; minuto a minuto de la Champions League, con Luis Díaz

📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
🆚 @FCBayernES pic.twitter.com/qajqym4pGM
- 12:37 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔴 Alineación titular confirmada del Real Madrid
- 12:36 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔴 El techo del Bernabéu se cerró por el clima
🌤️ Kurzes Wetterupdate für euch! Das Dach im Bernabéu ist geschlossen. pic.twitter.com/R4ZBqhK7Fd— FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2026
- 12:35 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔴 Miles de hinchas alemanes dicen presente en España
- 12:34 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔴 El Santiago Bernabéu luce hermoso para este partidazo
- 12:33 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔴 Así lo viven desde el equipo español; mucha tensión
- 12:32 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔴 Los 'merengues' le ponen picante con este recuerdo
⌛ ¡Un gran gol para una gran noche!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
Anelka vs @FCBayernES (1999/00) pic.twitter.com/GTwN4B6iL7
- 12:31 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH💯 ¿A quién eliminó el club alemán en octavos?
Los hombres de Vincent Kompany derrotaron a Atalanta con un contundente 10-2 en el marcador global.
- 12:30 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH💯 ¿A quién eliminó el club español en playoffs y octavos?
En primera instancia, los dirigidos por Álvaro Arbeloa derrotaron a Benfica, con global de 3-1, en playoffs, mientras que, en octavos de final, se impusieron sobre Manchester City, por 5-1 en el global.
- 12:28 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔥 ¿Cómo quedó el 'teutón' en la tabla de posiciones de la Champions?
Bayern Múnich culminó de segundo, sumando 21 unidades, pasando de manera directa a octavos de final.
- 12:27 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔥 ¿Cómo quedó el 'merengue' en la tabla de posiciones de la Champions?
Real Madrid finalizó noveno, con 15 puntos, por lo que tuvo que jugar los playoffs para acceder a octavos de final.
- 12:25 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🚨 Así está el historial entre estos equipos
La página oficial de la UEFA registra un total de 13 victorias para el Real Madrid, cuatro empates y 11 triunfos para el Bayern Múnich.
- 12:24 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El 8 de mayo de 2024, los 'merengues' derrotaron 2-1 a los alemanes, en el juego de vuelta, después de que en la ida, disputada el 30 de abril, empataran 2-2, por lo que el club español se impuso en semifinales de esa edición de la Champions League, con marcador global de 4-3.
- 12:19 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH✍️ Últimos partidos del Bayern por la Bundesliga
- Friburgo 2-3 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín
- Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach
- Borussia Dortmund 2-3 Bayern Múnich
- 12:17 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH✍️ Últimos partidos del Madrid por La Liga
- Mallorca 2-1 Real Madrid
- Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid
- Real Madrid 4-1 Elche
- Celta de Vigo 1-2 Real Madrid
- Real Madrid 0-1 Getafe
- 12:16 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🏆 Resultados del equipo alemán en fase de grupos de la Champions League
- Bayern Múnich 3-1 Chelsea
- Pafos 1-5 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 4-0 Brujas
- PSG 1-2 Bayern Múnich
- Arsenal 3-1 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 3-1 Sporting Lisboa
- Bayern Múnich 2-0 Union Saint-Gilloise
- PSV 1-2 Bayern Múnich
- 12:14 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🏆 Resultados del equipo español en fase de grupos de la Champions League
- Real Madrid 2-1 Olympique Marsella
- Kairat 0-5 Real Madrid
- Real Madrid 1-0 Juventus
- Liverpool 1-0 Real Madrid
- Olympiacos 3-4 Real Madrid
- Real Madrid 1-2 Manchester City
- Real Madrid 6-1 Mónaco
- Benfica 4-2 Real Madrid
- 12:11 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🧐 ¿Cómo viene el conjunto bávaro?
El sábado 4 de abril, protagonizó una impresionante remontada al ganarle por 2-3 al Friburgo.
- 12:10 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH👀 ¿Cómo llega el 'merengue'?
El pasado sábado 4 de abril, perdió 2-1 con Mallorca, por La Liga de España.
- 12:09 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La plataforma de Disney+ Premium es la encargada de transmitir este partido vía ONLINE.
- 12:09 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión de ESPN transmite este juego.
- 12:08 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, se abren para este duelo.
- 12:08 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la UEFA, el balón rodará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia); 9:00 p.m. (hora de España y Alemania).
- 12:07 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del juego de la Champions League.
Publicidad