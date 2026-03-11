🔴 Real Madrid vs. Manchester City, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Champions League

La aplicación de Disney+ Premium transmite este encuentro de Champions League.
- 01:05 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
- 01:04 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión de ESPN transmite este compromiso.
- 01:04 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY✍️ Así van los 'cityzens' en la Premier League
El cuadro de Pep Guardiola está de segundo, sumando 60 puntos y +32 en su diferencia de gol, superado por Arsenal, que tiene 67 unidades y +37.
- 01:02 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY✍️ Así va el 'merengue' en La Liga de España
Con 27 partidos disputados, Real Madrid se ubica segundo con 63 puntos y una diferencia de gol de +33, detrás del Barcelona, que tiene 67 unidades y +46.
- 01:01 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY🏆 Últimos resultados del club inglés en Premier League
- Manchester City 2-2 Nottingham Forest
- Leeds United 0-1 Manchester City
- Manchester City 2-1 Newcastle
- Manchester City 3-0 Fulham
- Liverpool 1-2 Manchester City
- 12:59 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY🏆 Últimos resultados del club español en La liga
- Celta de Vigo 1-2 Real Madrid
- Real Madrid 0-1 Getafe
- Osasuna 2-1 Real Madrid
- Real Madrid 4-1 Real Sociedad
- Valencia 0-2 Real Madrid
- 12:57 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY🧐 ¿Cómo vienen los 'cityzens'?
Los dirigidos por Pep Guardiola finalizaron octavos en la tabla de posiciones de la fase de liga y, por eso, no disputó playoffs y avanzó directo a octavos de final.
- 12:55 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY👀 ¿Cómo llega el 'merengue'?
El conjunto español tuvo que jugar los playoffs, tras quedar noveno en la tabla de posiciones de la fase de liga, y derrotó a Benfica con marcador global de 3-1, lo que le permitió avanzar a los octavos de final.
- 12:52 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, se abren para este duelo.
- 12:51 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la UEFA, el balón rodará a las 3:00 p.m. (Colombia) / 8:00 p.m. (Inglaterra) / 9:00 p.m. (España).
- 12:50 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Champions League.
Publicidad