Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Real Madrid vs. Manchester City, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Champions League
EN VIVO

🔴 Real Madrid vs. Manchester City, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Champions League

En el estadio Santiago Bernabéu y por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025/2026, se juega uno de los partidos más llamativos de la jornada.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 11 de mar, 2026
Comparta en:
Erling Haaland y Thibaut Courtois se enfrentan en Manchester City vs. Real Madrid, por Champions League
Erling Haaland y Thibaut Courtois se enfrentan en Manchester City vs. Real Madrid, por Champions League
AFP
REFRESCAR
  • 01:05 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La aplicación de Disney+ Premium transmite este encuentro de Champions League.

    • Publicidad

  • 01:04 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión de ESPN transmite este compromiso.

  • 01:04 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    ✍️ Así van los 'cityzens' en la Premier League

    El cuadro de Pep Guardiola está de segundo, sumando 60 puntos y +32 en su diferencia de gol, superado por Arsenal, que tiene 67 unidades y +37.

  • 01:02 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    ✍️ Así va el 'merengue' en La Liga de España

    Con 27 partidos disputados, Real Madrid se ubica segundo con 63 puntos y una diferencia de gol de +33, detrás del Barcelona, que tiene 67 unidades y +46.

  • 01:01 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    🏆 Últimos resultados del club inglés en Premier League
    • Manchester City 2-2 Nottingham Forest
    • Leeds United 0-1 Manchester City
    • Manchester City 2-1 Newcastle
    • Manchester City 3-0 Fulham
    • Liverpool 1-2 Manchester City
  • 12:59 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    🏆 Últimos resultados del club español en La liga
    • Celta de Vigo 1-2 Real Madrid
    • Real Madrid 0-1 Getafe
    • Osasuna 2-1 Real Madrid
    • Real Madrid 4-1 Real Sociedad
    • Valencia 0-2 Real Madrid
  • 12:57 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    🧐 ¿Cómo vienen los 'cityzens'?

    Los dirigidos por Pep Guardiola finalizaron octavos en la tabla de posiciones de la fase de liga y, por eso, no disputó playoffs y avanzó directo a octavos de final.

  • 12:55 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    👀 ¿Cómo llega el 'merengue'?

    El conjunto español tuvo que jugar los playoffs, tras quedar noveno en la tabla de posiciones de la fase de liga, y derrotó a Benfica con marcador global de 3-1, lo que le permitió avanzar a los octavos de final.

  • 12:52 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, se abren para este duelo.

  • 12:51 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la UEFA, el balón rodará a las 3:00 p.m. (Colombia) / 8:00 p.m. (Inglaterra) / 9:00 p.m. (España).

  • 12:50 p. m. - PREVIA DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde este momento, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Champions League.

Publicidad

Publicidad

Publicidad