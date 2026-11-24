Error en salida del PSV que por poco termina en gol del Real.
- 04:16 p. m. - Real Madrid 1-1 PSV⚽️ MINUTO 55
- 04:09 p. m. - Real Madrid 1-1 PSV⚽️ MINUTO 50
GOOOOOL del Real Madrid. Anota Federico Valverde.
- 04:04 p. m. - Real Madrid 0-1 PSV⏱️ INICIA EL SEGUNDO TIEMPO
Rueda de nuevo el balón para los 45 minutos restantes.
- 03:48 p. m. - Real Madrid 0-1 PSV🛑 FINALIZA EL PRIMER TIEMPO
El PSV se va al descanso dando la sorpresa en el Bernabéu.
- 03:40 p. m. - Real Madrid 0-1 PSV⏱️ MINUTO 39
PSV no baja las manos y sigue atacando.
- 03:33 p. m. - Real Madrid 0-1 PSV⚽️ MINUTO 32
GOOOOOL del PSV. Anota Ivan Perišić de penal.
- 03:30 p. m. - Real Madrid 0-0 PSV⏱️ MINUTO 30
El juez central señala penal a favor del PSV tras revisa el VAR.
- 03:27 p. m. - Real Madrid 0-0 PSV⏱️ MINUTO 25
PSV que no deja al Real Madrid progresar con el balón.
- 03:22 p. m. - Real Madrid 0-0 PSV⏱️ MINUTO 20
En 20 minutos ambos equipos llegan al arco de sus rivales.
- 03:17 p. m. - Real Madrid 0-0 PSV⏱️ MINUTO 15
Remate del PSV que se va alto.
- 03:14 p. m. - Real Madrid 0-0 PSV⏱️ MINUTO 13
Real Madrid desperdicia una oportunidad clara para irse al frente en el marcador.
- 03:13 p. m. - Real Madrid 0-0 PSV⏱️ MINUTO 10
Remate de Vinicius que se va por arriba.
- 03:07 p. m. - Real Madrid 0-0 PSV⏱️ MINUTO 5
Primeros minutos donde el Real Madrid ya empieza a mostrar su poderío ofensivo.
- 03:05 p. m. - Real Madrid 0-0 PSV⏱️ EMPIEZA EL PARTIDO
Rueda el balón en el Bernabéu.
- 03:04 p. m. - Real Madrid vs. PSV📋 TITULAR CONFIRMADA DEL REAL MADRID
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2026
🆚 @PSV pic.twitter.com/XGjFbydvd4
- 03:01 p. m. - Real Madrid vs. PSV📋 TITULAR CONFIRMADA DEL PSV
XI 🔒— PSV (@PSV) November 24, 2026
Paul Wanner keert terug in de basis.#UCL #RMAPSV pic.twitter.com/kvTrz5fWvd
- 02:59 p. m. - Real Madrid vs. PSV👋🏻 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y PSV, en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la Champions League.
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