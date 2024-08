Real Madrid y el dato a su favor, de cara a la final contra Atalanta, por la Supercopa

La presencia del Real Madrid en la Supercopa de Europa servirá para prolongar el idilio que los equipos españoles tienen con esta competición, de la que son los principales dominadores en comparación con el resto de países del continente.

Con esta serán 31 las veces en las que España se ha visto representada en la lucha por el primer trofeo europeo oficial del curso. Le sigue Inglaterra con 20, Italia con 13 y Alemania con 10. Los conjuntos españoles han rentabilizado además esta presencia, posicionándose entre aquellos que más veces han alzado el trofeo.

De hecho si el Real Madrid se impusiera en esta ocasión se convertiría en el primer 'hexacampeón', pese a que no lo ganó hasta el 2002. Si no lo hiciera seguirá igualmente en lo más alto del ránking, pero no en solitario ya que además del conjunto blanco también acumulan cinco entorchados el Barcelona y el Milan.

A estos les siguen con cuatro el Liverpool, con tres el Atlético de Madrid y con dos el Ájax, el Anderlecht, el Bayern de Múnich, el Chelsea, el Juventus y el Valencia. Completan la lista de vencedores con uno el Sevilla, el Aberdeen, el Oporto, el Manchester United, el Dynamo de Kiev, el Nottingham Forest, el Aston Villa, el Steaua de Bucarest, el KV Mechelen, el Parma, el Lazio, el Galatasaray, el Zenit de San Petersburgo y el Manchester City.

Publicidad

Así las cosas, los clubes españoles acumulan 16 títulos; cinco del Barcelona y el Real Madrid, tres del Atlético, dos del Valencia y uno del Sevilla. Por detrás de ellos aparecen los ingleses con 10, los italianos con 9, los belgas con 3 y los alemanes y neerlandeses con 2 cada uno.

Además las finales entre conjuntos de LaLiga EA Sports son las que más se han repetido con cinco. Más allá de estas solo se han dado dos duelos fratricidas, entre el Milan y el Sampdoria en 1990 y entre el Liverpool y el Chelsea en el 2019. Real Madrid y Atlético han sido asimismo las únicas entidades de una misma ciudad que se han visto las caras, en el 2018.

Publicidad

En el apartado negativo los españoles son también los que más veces se han marchado con las manos vacías al cosechar 15 derrotas. De ellas seis las ha sufrido el Sevilla, quien más ha dejado escapar, de las cuales una fue contra el Barcelona y dos contra el Real Madrid.

En lo que respecta a jugadores españoles, Dani Carvajal tiene ante sí la opción de convertirse en uno de los dos primeros futbolistas que ganan la Supercopa de Europa cinco veces junto a su compañero Luka Modric mientras que Pep Guardiola es en la previa, junto a Carlo Ancelotti, el único técnico que ha conquistado cuatro ediciones.

Por su parte la final entre el Sevilla y el Barcelona del 2015 en Tiflis fue la que más goles tuvo, con nueve (5-4), y Diego Costa, delantero brasileño internacional español, el autor del gol más rápido al marcarle a los cincuenta segundos al Real Madrid en el 2018.