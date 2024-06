Revelan parte de los audios del VAR de Chile vs Canadá: ¿Wilmar Roldán, en problemas?

¡Sigue la polémica! En la noche del sábado 29 de junio, la Selección de Chile se midió contra Canadá, por la tercera fecha de la Copa América 2024, y con la ilusión de pasar a los 'cuartos' de la competencia. Sin embargo, Wilmar Roldán, juez central del compromiso fue quien se llevó todos los focos, por algunas de sus desiciones.

Y es que durante el duelo, muchos fanáticos se preguntaron el porqué el juez central no expulsó al jugador canadiense Moïse Bombito, quien en los primeros minutos del partido le dio un codazo en la cara a Rodrigo Echeverría.

Ante esto, la Conmebol decidió publicar los audios de la acción y fueron enfáticos que el árbitro colombiano falló en la no sanción al futbolista de la selección norteamericana.

"En el minuto 4, en una reanudación de tiro de esquina, no estando el balón en juego, un atacante de blanco (Canadá) golpea con el codo en la cara del jugador de rojo y azul (Chile), lo que se considera como conducta violenta y por ende tarjeta roja. El árbitro (Roldán) ante esta acción, no toma ninguna sanción disciplinaria. El VAR, en su chequeo protocolar, no logra identificar la conducta violenta y confirma incorrectamente la decisión de campo”, dijeron en el inicio del video.

Posteriormente se escucha el diálogo que tuvo Wilmar Roldán con los encargados del VAR: "No, le pone el brazo, nada más", dice el antioqueño; mientras que el equipo arbitral comenta: "Acuérdense que este es un 'delay'. Dale para atrás, despacio 25%, dale para atrás, déjala correr; nada, nada. (...) "Wilmar puedes reanudar", le confirman al colombiano.

De esta manera, desde suelo chileno, culpan a Wilmar Roldán por el desarrollo desfavorable del compromiso contra Canadá, pues aseguran que el juez central no tuvo el rendimiento esperado de quien, el año pasado, fue considerado uno de los mejores árbitros del mundo.

Por el momento, el mismo Wilmar Roldán no se ha pronunciado sobre el tema y se está a la espera si desde la Conmebol habrán sanciones. Lo que sí es un hecho es que la Federación de Chile presentó una queja formal y piden que al colombiano le castiguen duramente.

"Se solicita la suspensión indefinida y definitiva, y/o en su defecto, con la máxima sanción aplicable ante conductas tan nefastas como las señaladas, en razón de los errores garrafales que cometió en el partido disputado hoy entre las Selecciones de Chile y Canadá, y que corresponden a una conducta recurrente del señor Roldán en aquellos partidos en que arbitra a la Selección chilena", fueron uno de los apartados del texto.