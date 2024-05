Ricardo Gareca y su rechazo a todo lo que tenga que ver con Marc Anthony

Ricardo Garecaes un personaje que dejó recuerdos en el fútbol colombiano, primero cuando fue un temible delantero del América de Cali y posteriormente cuando primero llegó al banquillo para ser técnico de Santa Fe e igualmente de los rojos del Valle de Cauca. Con el paso de los años y ya como entrenador, 'el Tigre' ganó prestigio e importancia, a tal punto de haber obtenido una histórica clasificación con la Selección Perú al Mundial Rusia 2018.

Aparte de sus conocimientos, de su seriedad y profesionalismo y hasta buen manejo de los grupos; a Gareca también se le ha recordado en diferentes lugares por sus cábalas, que llegan a extremos insospechados. De esa forma, hay que decir que una de las curiosidades del actual adiestrador de los australes tiene que ver con una figura mundial de la música: Marc Anthony.

Resulta que estando al frente de Santa Fe,en la temporada 2008, en medio de una mala racha de resultados, en el camerino era habitual que los jugadores pusieran a sonar frecuentemente los temas de moda y del momento del salsero puertorriqueño. Ante esto, Gareca atribuyó que la sal por la racha negativa venía de Marc Anthony, a quien desde ese entonces considera como un factor adverso en cada una de las experiencias que asume como técnico.

Esto recreado por el periodista Facu Montanaro en su cuenta de la red social 'X', que documentó esa animadversión con jugadores de la Selección Perú, que detallaron que en alguna ocasión hasta hizo parar un entrenamiento en Lima cuando por los altavoces sonó una canción del mencionado cantante.

Ricardo Gareca, técnico de la selección de Chile - Foto: Chile Oficial

Posteriormente, se perdió un partido con el seleccionado inca y Gareca le echó la culpa a esa particularidad, algo que aún recuerdan antiguos futbolistas que pasaron por las manos del argentino.

"El atacante Santiago Silva confesó en una entrevista con prensa partidaria de Vélez Sarsfied que en algunas ocasiones ponían los temas de Anthony solo para hacerlo enojar", recordó el referido periodista en el espeluznante hilo publicado en 'X'.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Marc Anthony?

"Primero, Marc Anthony y el color ver es de mis preferidos también. Eso tiene que ver de pronto pones un tema de cualquiera y a lo mejor no te fue bien en ese resultado y ya no quieres escucharlo más. Pero no te fijas en el cantante y no tiene nada que ver. Es el tema. Yo no tengo problema ni con el color. Aparte, Marc Anthony es de mis preferidos y es un exitoso de toda la vida", contó Gareca en una entrevista recientemente.