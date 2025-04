Jhon Arias, figura de Fluminense, tenía loco a jugador del Santos: "Hizo de su noche un infierno"

Santos cayó este domingo por 1-0 contraFluminense con un gol de Samuel Xavier sobre el final, en un encuentro marcado por el estreno de Neymar en el Campeonato Brasileño.

El exdelantero del Barcelona y el París Saint-Germain disputó la última parte del encuentro y se llevó una amarilla por ponerle el brazo en la cara a Samuel Xavier que lo estaba reteniendo agarrándole la camiseta.

Neymar entró en lugar de Thaciano tras un primer tiempo malo para el equipo de Pedro Caixinha, en el que casi no logró generar situaciones de riesgo.

Tras el encuentro, el delantero dijo a periodistas que "está en buena forma" y se sintió cómodo durante el partido.

"Quiero jugar. Desde que volví (a Brasil) he estado disponible 100 %. Pero obviamente respeto al entrenador, al personal médico y vamos a ver. Estoy entero y me sentí bien hoy. Me moví bien", afirmó el 10.

Jhon Arias en Fluminense vs. Santos. Getty Images.

El gol de Samuel que abrió el marcador llegó sobre los 90+5. El lateral pateó al arco desde dentro del área y la pelota fue directo al ángulo tras un rebote en Zé Ivaldo. La asistencia fue del colombianoJhon Arias , quien fue bien calificado por la prensa brasileña cuando culminó el juego. Su puntaje fue de 6.5 y remarcaron que tenía 'loco' a un jugador del 'peixe'. "Hizo de la noche de Gonzalo Escobar un infierno. Se refugió en profundidad algunas veces, pero no pudo encontrar a sus compañeros dentro del área", detalló 'Globo Esporte'.

El último día de la tercera fecha del Brasileirão comenzó con un empate 1-1 entre el Bahía y el Mirassol.

Gabriel abrió el marcador para el Mirassol y el Bahía logró empatar con Erick Pulga sobre el final de la primera parte, pero no consiguió darlo vuelta.

De esta forma, el equipo de Rogério Ceni, en carrera por la Copa Libertadores, acumula tres empates en lo que va del torneo nacional.

En Porto Alegre, el Flamengo venció por 2-0 al Grêmio, con un doblete del uruguayo De Arrascaeta, y con este resultado pasa a compartir la punta con Palmeiras, que este sábado ganó tres puntos tras vencer al Corinthians de Memphis Depay.

São Paulo, con un gol de Ferreira, empató 1-1 con Cruzeiro, con su artillero Gabigol en el banquillo y un tanto de Kaio Jorge.

Fortaleza, de local, empató 0-0 con Internacional con un gol anulado a Moisés.

Con este resultado, ambos quedaron con 5 puntos en la tabla.

El último partido de la fecha lo protagonizaron Atlético Mineiro y Vitoria, que también quedaron en tablas, con goles del argentino Fausto Vera e Igor Gomes por el albinegro, y dos tantos de Matheuzinho y Lucas Halter por el equipo de Salvador de Bahía.