Salvatore Schillaci y la historia de la cachucha que le prestó a un árbitro porque llovía

La muerte de Salvatore 'Toto' Schillaci, este miércoles, ha dejado un gran vacío en el mundo del fútbol, por la trascendencia y legado del italiano, quien ha sido motivo de recordación y anécdotas.

En charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, Armando Pérez, árbitro internacional, habló de lo que fue el legado del ‘Toto’, con quien también comparte una curiosa historia en los terrenos de juego.

“No se tiene un recuerdo de él (Schillaci), dado que fue una figura. Yo lo recuerdo muy bien, estuve en la inauguración del Mundial 1990, fue un día sábado y al otro día se jugó en Roma, en el estadio Olímpico, el encuentro entre Italia y Austria. Allí tuve la oportunidad de observar a Schillaci por primera vez”, indicó de entrada el árbitro internacional.

Sumado a eso, Armando Pérez reveló que todo fue como un golpe de ‘suerte’ para Salvatore, quien no estaba en planes para jugar el certamen orbital: “Es más, el ‘Toto’ era un jugador que no estaba inicialmente dentro de la lista de los que iban a ser convocados; él llegó como un reemplazo de última hora, eso es lo que nosotros conocíamos y en ese partido en específico, él hizo un gol”.

Publicidad

“Schillaci era un jugador muy veloz, muy escurridizo y así se fue metiendo en el corazón de los italianos; en las canchas se escuchaba el grito de Schillaci, Schillaci, Schillaci”, agregó el juez internacional.

Salvatore 'Toto' Schillaci vistiendo los colores de la Selección de Italia. Foto: AFP.

La gorra que quedará enmarcada para siempre

Publicidad

“Cuando yo era árbitro, con Schillaci tuvimos un pequeño encontrón. Yo recuerdo en uno de los partidos que dirigí en el fútbol chino, Schillaci estaba en un equipo que utilizaba la camisa azul, la misma que utilizaba Millonarios, con una pantaloneta blanca. Creo que era del Osaka FC, pero no estoy seguro”.

“Ese partido, tuve un pequeño inconveniente porque se puso fuerte el agua, goteras muy fuertes, muy grandes que golpeaba duro, entonces se me dificultaba ver. Yo pedí a Osaka FC que me prestaran una cachucha, me la facilitaron y comencé a arbitrar así. Pero resulta que en un momento del partido me vi en la necesidad de amonestar a Schillaci, entonces le mostré la amarilla y me dijo que le entregara la cachucha”.

“Entonces le dije que no y que se fuera, pero hizo caso. Al término del partido, me acerqué al banco y le entregué la cachucha. Schillaci era un hombre simpático, tenía el carisma. En ese momento todo el mundo entendió, era mejor ponerme la cachucha que parar el partido por la lluvia”.