🔴 Santa Fe vs Colo Colo, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores femenina

¡GOOOOOOOL DE COLO COLO! Centro de tiro de esquina, cabezazo de Anais Cifuentes y se abrió el marcador.
- 04:08 p. m. - COLO COLO 1-0 SANTA FE🔴 Minuto 50'
- 04:06 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 ¡Empezó el segundo tiempo!
Regresaron las acciones para este duelo de la fecha 2 de la Copa Libertadores femenina 2026.
- 03:46 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 ¡Final del primer tiempo!
El marcador aún no se abre en territorio ecuatoriano.
- 03:45 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 45'
Se jugará un minuto más.
- 03:43 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 40'
El cansancio se empezó a sentir en ambos equipos y ya no hay tantas emociones en las áreas.
- 03:36 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 35'
La jueza fue llamada por el VAR, revisó la acción y anuló la anotación por mano de Daniela Garavito en el desarrollo de la acción.
- 03:33 p. m. - COLO COLO 0-1 SANTA FE🔴 Minuto 30'
¡GOOOOOL DE SANTA FE! Un mal despeje de la arquera del equipo chileno fue aprovechado por las 'cardenales' y quien definió fue Mariana Zamorano.
- 03:29 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 25'
Polémica por posible penalti a favor del cuadro chileno, pero la juez decretó que la mano fue involuntaria y no se sancionó nada.
- 03:22 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 20'
Excelente cobro de tiro libre de Mariana Zamorano, pero mejor la atajada de Ryann Torrero para evitar la apertura del marcador a favor de las 'leonas'.
- 03:21 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 15'
Partido parejo y muy disputado en la zona de la mitad de la cancha, con dos equipos que no dan el 'brazo a torcer'.
- 03:12 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 10'
Espectacular atajada de Jimena Ospina, tras cabezazo de Yenny Acuña; se salvó el conjunto colombiano.
- 03:12 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Minuto 5'
Las 'leonas' tienen la pelota y lo intentan, pero no encuentran profundidad.
- 02:59 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 ¡Arrancó el encuentro!
Sonó el silbato y ya hay acción por la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores femenina 2026, en Quito, Ecuador.
- 02:59 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE🔴 Actos de protocolo
Los equipos saltaron a la cancha, sonaron los himnos, se realizó el sorteo y se viene el inicio del juego.
- 02:47 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE🔴 Tabla de posiciones del grupo A
1. Corinthians - 3 pts. (+2)
2. Santa Fe - 3 pts. (+1)
3. Caracas - 0 pts. (-1)
4. Colo Colo - 0 pts. (-2)
- 02:46 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE🔴 ¿Cómo le fue en el debut al club chileno?
Con anotaciones de Victória Albuquerque y Jaqueline Ribeiro, Corinthians se impuso por 2-0 sobre Colo Colo.
- 02:45 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE🔴 ¿Cómo le fue en el debut a las 'leonas'?
Con goles de Katherine Valbuena, Mariana Zamorano y Andrea Pérez, Santa Fe ganó 3-2 sobre Caracas, por la fecha 1 del grupo A.
- 02:43 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE🔴 Alineación titular confirmada de Colo Colo
𝐋𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐛𝐚𝐬 🤟— Colo-Colo Femenino (@ColoColoFem) October 18, 2026
Te damos a conocer las 11 elegidas por Tatiele Silveira para enfrentar a Ssnta Fe, por la segunda fecha del grupo B 🤍🖤#VamosLasAlbas#Historicas#VamosPorTodo pic.twitter.com/pzsV4AU154
- 02:42 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE🔴 Alineación titular confirmada de Santa Fe
Esta es la nómina titular de las #Leonas 🦁 para enfrentar a Colo Colo 🇨🇱 por la fecha 2 de la Libertadores Femenina 🏆 pic.twitter.com/0R3eqle6tF— Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) October 18, 2026
- 02:41 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE🔴 Último enfrentamiento entre ambos
Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan.
- 02:41 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En nuestro portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), encontrará el minuto a minuto, golazos, polémicas y todo lo relacionado con este encuentro.
- 02:40 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
Este encuentro será transmitido por la televisión cerrada (WIN Sports), desde las 3:00 p.m.
- 02:35 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE✍️ Últimos partidos de Colo Colo
- Corinthians 2-0 Colo Colo
- Colo Colo 4-0 Deportes Iquique
- Deportes Iquique 0-6 Colo Colo
- Colo Colo 4-0 Deportes Iquique
- Magallanes 0-6 Colo Colo
- 02:34 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE✍️ Últimos partidos de Santa Fe
- Caracas 2-3 Santa Fe
- Cali 4-2 Santa Fe
- Santa Fe 2-3 Cali
- Millonarios 1-2 Santa Fe
- Santa Fe 2-2 Millonarios
- 02:32 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, abre sus puertas para este compromiso.
- 02:31 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).
- 02:31 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Copa Libertadores femenina 2026.
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