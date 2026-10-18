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Gol Caracol  / 🔴 Santa Fe vs Colo Colo, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores femenina
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs Colo Colo, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores femenina

Por la fecha 2 del grupo A y en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, Santa Fe va por su segunda victoria en el certamen, tras haber vencido a Caracas en el debut.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de oct, 2026
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Independiente Santa Fe enfrenta a Colo Colo, por la fecha 2 de la Copa Libertadores femenina 2026
Independiente Santa Fe enfrenta a Colo Colo, por la fecha 2 de la Copa Libertadores femenina 2026
Twitter de Santa Fe femenino
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  • 04:08 p. m. - COLO COLO 1-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 50'

    ¡GOOOOOOOL DE COLO COLO! Centro de tiro de esquina, cabezazo de Anais Cifuentes y se abrió el marcador.

    • Publicidad

  • 04:06 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 ¡Empezó el segundo tiempo!

    Regresaron las acciones para este duelo de la fecha 2 de la Copa Libertadores femenina 2026.

  • 03:46 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 ¡Final del primer tiempo!

    El marcador aún no se abre en territorio ecuatoriano.

  • 03:45 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 45'

    Se jugará un minuto más.

  • 03:43 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 40'

    El cansancio se empezó a sentir en ambos equipos y ya no hay tantas emociones en las áreas.

  • 03:36 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 35'

    La jueza fue llamada por el VAR, revisó la acción y anuló la anotación por mano de Daniela Garavito en el desarrollo de la acción.

  • 03:33 p. m. - COLO COLO 0-1 SANTA FE
    🔴 Minuto 30'

    ¡GOOOOOL DE SANTA FE! Un mal despeje de la arquera del equipo chileno fue aprovechado por las 'cardenales' y quien definió fue Mariana Zamorano.

  • 03:29 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 25'

    Polémica por posible penalti a favor del cuadro chileno, pero la juez decretó que la mano fue involuntaria y no se sancionó nada.

  • 03:22 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 20'

    Excelente cobro de tiro libre de Mariana Zamorano, pero mejor la atajada de Ryann Torrero para evitar la apertura del marcador a favor de las 'leonas'.

  • 03:21 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 15'

    Partido parejo y muy disputado en la zona de la mitad de la cancha, con dos equipos que no dan el 'brazo a torcer'.

  • 03:12 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 10'

    Espectacular atajada de Jimena Ospina, tras cabezazo de Yenny Acuña; se salvó el conjunto colombiano.

  • 03:12 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Minuto 5'

    Las 'leonas' tienen la pelota y lo intentan, pero no encuentran profundidad.

  • 02:59 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 ¡Arrancó el encuentro!

    Sonó el silbato y ya hay acción por la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores femenina 2026, en Quito, Ecuador.

  • 02:59 p. m. - COLO COLO 0-0 SANTA FE
    🔴 Actos de protocolo

    Los equipos saltaron a la cancha, sonaron los himnos, se realizó el sorteo y se viene el inicio del juego.

  • 02:47 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    🔴 Tabla de posiciones del grupo A

    1. Corinthians - 3 pts. (+2)
    2. Santa Fe - 3 pts. (+1)
    3. Caracas - 0 pts. (-1)
    4. Colo Colo - 0 pts. (-2)

  • 02:46 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    🔴 ¿Cómo le fue en el debut al club chileno?

    Con anotaciones de Victória Albuquerque y Jaqueline Ribeiro, Corinthians se impuso por 2-0 sobre Colo Colo.

  • 02:45 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    🔴 ¿Cómo le fue en el debut a las 'leonas'?

    Con goles de Katherine Valbuena, Mariana Zamorano y Andrea Pérez, Santa Fe ganó 3-2 sobre Caracas, por la fecha 1 del grupo A.

  • 02:43 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    🔴 Alineación titular confirmada de Colo Colo

  • 02:42 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    🔴 Alineación titular confirmada de Santa Fe

  • 02:41 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan.

  • 02:41 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En nuestro portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), encontrará el minuto a minuto, golazos, polémicas y todo lo relacionado con este encuentro.

  • 02:40 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    Este encuentro será transmitido por la televisión cerrada (WIN Sports), desde las 3:00 p.m.

  • 02:35 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    ✍️ Últimos partidos de Colo Colo
    • Corinthians 2-0 Colo Colo
    • Colo Colo 4-0 Deportes Iquique
    • Deportes Iquique 0-6 Colo Colo
    • Colo Colo 4-0 Deportes Iquique
    • Magallanes 0-6 Colo Colo
  • 02:34 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    ✍️ Últimos partidos de Santa Fe
    • Caracas 2-3 Santa Fe
    • Cali 4-2 Santa Fe
    • Santa Fe 2-3 Cali
    • Millonarios 1-2 Santa Fe
    • Santa Fe 2-2 Millonarios
  • 02:32 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    El estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, abre sus puertas para este compromiso.

  • 02:31 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 02:31 p. m. - PREVIA DE COLO COLO VS SANTA FE
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Copa Libertadores femenina 2026.

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