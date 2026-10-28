Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Santa Fe vs Corinthians, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores femenina
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs Corinthians, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores femenina

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito (Ecuador), Independiente Santa Fe va en busca de un cupo a la tan anhelada final, donde se vería las caras con Olimpia o Cruzeiro.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de oct, 2026
Comparta en:
Jugadoras de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores femenina 2026
Jugadoras de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores femenina 2026
Twitter de Santa Fe femenino
REFRESCAR
  • 02:45 p. m. - PREVIA DE CORINTHIANS VS SANTA FE
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En nuestro portal de Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol ), encontrará el minuto a minuto, golazos, polémicas y todo lo relacionado con este encuentro.

    • Publicidad

  • 02:45 p. m. - PREVIA DE CORINTHIANS VS SANTA FE
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    Este encuentro será transmitido por la televisión cerrada (WIN Sports), desde las 3:00 p.m.

  • 02:44 p. m. - PREVIA DE CORINTHIANS VS SANTA FE
    ✍️ Últimos partidos de Corinthians
    • Corinthians 5-0 Independiente del Valle
    • Santa Fe 1-5 Corinthians
    • Corinthians 7-0 Caracas
    • Corinthians 2-0 Colo Colo
    • Sao Paulo 1-1 Corinthians
  • 02:42 p. m. - PREVIA DE CORINTHIANS VS SANTA FE
    ✍️ Últimos partidos de Santa Fe
    • Palmeiras 2(2)-(3)2 Santa Fe
    • Santa Fe 1-5 Corinthians
    • Colo Colo 1-2 Santa Fe
    • Caracas 2-3 Santa Fe
    • Cali 4-2 Santa Fe
  • 02:39 p. m. - PREVIA DE CORINTHIANS VS SANTA FE
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    El estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, abre sus puertas para este compromiso.

  • 02:38 p. m. - PREVIA DE CORINTHIANS VS SANTA FE
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 02:38 p. m. - PREVIA DE CORINTHIANS VS SANTA FE
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Copa Libertadores femenina 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad