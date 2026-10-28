🔴 Santa Fe vs Corinthians, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Libertadores femenina

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En nuestro portal de Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol ), encontrará el minuto a minuto, golazos, polémicas y todo lo relacionado con este encuentro.
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Este encuentro será transmitido por la televisión cerrada (WIN Sports), desde las 3:00 p.m.
El estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, abre sus puertas para este compromiso.
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Copa Libertadores femenina 2026.
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