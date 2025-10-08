Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Santa Fe vs. Corinthians, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs. Corinthians, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina

Las 'leonas' tienen una importante prueba ante las vigentes campeonas de la Copa Libertadores Femenina y es valioso el triunfo para seguir en el torneo. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de oct, 2025
Comparta en:
Santa Fe femenino en medio de un partido de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Santa Fe femenino en medio de un partido de la Copa Libertadores Femenina 2025.
X de @LeonasSantaFe
REFRESCAR
  • 04:12 p. m.
    🤔⌚¿A qué horas es el partido?🤔⌚

    ⌚A las 6:00 de la tarde, de Colombia, rodará el balón en el Estadio Florencio Sola para el compromiso entre las 'leonas' y las 'timao'.

    • Publicidad

  • 04:10 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Corinthians, válido por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad