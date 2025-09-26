James Rodríguez y un espectacular tiro libre en Juárez vs León; el arquero no se lo esperaba

León se fue al descanso del partido contra Juárez perdiendo 1-0 con un gol de Óscar Estupiñán, pero por poco se van empatados con un espectacular tiro libre de James Rodríguez, que sorprendió a todos.

Al minuto 45+1 el mediocampista colombiano tomó la responsabilidad de una jugada de pelota quieta desde la banda izquierda, por lo que todos esperaban un centro al área.

Pero James Rodríguez vio salido al arquero de Juárez y decidió sorprender con un remate con potencia y curva, que puso a volar al guardameta de los rivales, quien logró reaccionar y enviar la pelota al tiro de esquina. Muy cerca estuvo el golazo del '10' cucuteño.



Así fue el tiro libre de James Rodríguez en Juárez vs León, por Liga MX: