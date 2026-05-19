🔴Santa Fe vs. Platense, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

👊🏻¡Así va Platense!👊🏻
CONMEBOL #Libertadores 🏆 | Los elegidos por Walter Zunino para buscar la clasificación ante Santa Fe 👊🏻#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/22ePquNGe1— Club Atlético Platense (@caplatense) May 19, 2026
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Esta es nuestra nómina titular 🇮🇩 para enfrentar a Platense en la fecha 5 de la Libertadores 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/PWftWHb6HE— Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 19, 2026
¡Llegamos a El Campín 🇮🇩 para enfrentar a Platense ⚽️!#VamosSantaFe pic.twitter.com/ST5jWafhkJ— Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 19, 2026
Los dirigidos por Pablo Repetto son últimos del grupo E con 2 puntos, tras 4 fechas.
El balón rodará en El Campín a las 7:00 de la noche.
👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Platense.
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