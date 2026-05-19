Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴Santa Fe vs. Platense, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores
EN VIVO

🔴Santa Fe vs. Platense, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Libertadores

Este martes, el estadio Nemesio Camacho El Campín acogerá el duelo entre Santa Fe y Platense, válido por la quinta jornada del grupo E. ¡SIGA EN VIVO este compromiso AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de may, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
REFRESCAR
  • 06:21 p. m.
    👊🏻¡Así va Platense!👊🏻

    • Publicidad

  • 06:16 p. m. - ☑️⚽¡TITULARES CONFIRMADAS! ☑️⚽
    👊🏻🦁¡El XI de Santa Fe! 👊🏻🦁

  • 06:13 p. m.
    👊🏻🦁¡ASÍ FUE LA LLEGADA DE SANTA FE! 👊🏻🦁

  • 06:12 p. m.
    🤔🦁¿Cómo va Santa Fe en Copa Libertadores?🤔🦁

    Los dirigidos por Pablo Repetto son últimos del grupo E con 2 puntos, tras 4 fechas.

  • 06:09 p. m.
    🤔⏱️¿A qué hora es el partido? 🤔⏱️

    El balón rodará en El Campín a las 7:00 de la noche.

  • 06:09 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe y Platense.

Publicidad

Publicidad

Publicidad